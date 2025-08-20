Radzevičius apie Lietuvos rinktinės pralaimėjimą turkams: „Tokių rungtynių mums reikia augimui“

Po pralaimėjimo Gytis Radzevičius kalbėjo, kad šis pralaimėjimas gali išeiti tik į naudą.
„Prastai pradėjome rungtynes. Buvome pernelyg lėti. Pabaigoje sugrįžome, bet pabaigoje padarėme klaidų. Manau, rungtynės išeis į naudą, nes čempionate bus tokių akimirkų.
Daug geriau turėti tokias rungtynes kaip šiandien, nei kad Turkijoje buvo, kai pirmavome 20-30 taškų. Dabar ir mes, ir treneriai pamatysime daugiau epizodų, kur leidome per lengvai pelnyti taškus“, – sakė G. Radzevičius.
– Paskutinei atakai turėjote 9 sekundes, kokia buvo jos idėja?
– Plius vienas, reikėjo išsimesti kamuolį, turbūt bus bauda. Nepavyko. Geros pamokos.
– Kaip išvengti tokių epizodų, kaip šįkart mačo gale?
– Paprasčiausiai detalės. Nežinau, kaip ten buvo, gal kažkur nebuvo užtvaros, gal kažkur kažkas pakilo, žiūrėsime.
– A.Šengunas stipriai baudė po krepšiu. Kuo jis skyrėsi nuo pasirodymo Turkijoje?
– Matėme, kad tai kaip du skirtingi žmonės. Nežinau, kiek jis buvo nesportavęs, bet matosi, yra formoje, NBA tokius skaičius renka, tai ir matėme čia.
– Ar pavyko gerai uždengti Sh.Larkiną?
– Ne kiekvieną dieną sutinku tokius staigius gynėjus. Nėra lengva, bet stengiesi maksimaliai apsunkinti. Šiandien stengiausi, kiek įmanoma.
– Kaip pavyksta įeiti į žaidimą su J.Valančiūnu?
– Gerai. Jis mūsų lyderis, sunku jį stabdyti kiekvienam. Kai jis centruoja, kažkas eis dvigubinti, kažkas liks laisvesnis. Jis įeina į formą ir solidžiai žaidžia.
– Kaip jums iš šono atrodo R.Jokubaitis apsirengimo cikle?
– Po gero sezono jis atvyko su pasitikėjimu, nebijo imtis iniciatyvos, tikrai yra gero lygio žaidėjas. Akivaizdu, kad tokiais lemiamais momentais kamuolys bus jo rankose ir daug priklausys nuo jo.
