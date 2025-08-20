Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Oleksandro Kovliaro šou padėjo Ukrainai įveikti Slovakiją

2025-08-20 21:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 21:39

Įspūdingai žaidęs Oleksandras Kovliaras atvedė Ukrainos rinktinę (3-1) į pergalę pasaulio čempionato priešatrankinėse rungtynėse.

Oleksandras Kovliaras | FIBA nuotr.

Įspūdingai žaidęs Oleksandras Kovliaras atvedė Ukrainos rinktinę (3-1) į pergalę pasaulio čempionato priešatrankinėse rungtynėse.

0

Ukrainiečiai svečiuose 98:86 (17:20, 32:20, 20:27, 29:19) nukovė Slovakijos krepšininkus (1-3).

Praeitą sezoną Panevėžio „Lietkabelio“ gretose žaidęs O. Kovliaras per 29 minutes pasižymėjo 33 taškais (6/9 dvit., 4/10 trit., 9/12 baud.), 6 atkovotais, 1 perimtu kamuoliu, 6 rezultatyviais perdavimais, 2 klaidomis, 3 pražangomis ir 32 naudingumo balais.

12 taškų pridėjo Viačeslavas Bobrovas, 11 – Oleksandras Lypovyy (8 atk. kam.).

Slovakams 28 taškus surinko Timotejus Malovecas (4/7 dvit., 5/7 trit., 5/6 baud., 7 atk. kam., 5 kld., 28 n. b.). Buvęs Klaipėdos „Neptūno“ aukštaūgis Tomašas Pavelka per 25 minutes įmetė 25 taškus (8/11 dvit., 9/14 baud.), atkovojo 9 atšokusius, perėmė 1 kamuolį, blokavo 2 metimus, padarė 3 klaidas, kartą prasižengė ir surinko 26 naudingumo balus.

Ši pergalė ukrainiečiams užtikrino pirmąją vietą A grupėje ir leido iškovoti kelialapį į pasaulio čempionato atrankines kovas.

