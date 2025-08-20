„Panevėžys“ pirmą kartą šiemet įveikė „Bangą“

Pirmojo kėlinio pradžioje du kartus atakos smaigalyje atsidūrė „Bangos“ legionierius A.Cordeiro, tačiau jo bandymus atrėmė šeimininkų vartų sargas V.Černiauskas.
Kėliniui persiritus į antrąją pusę savo galimybių turėjo „Panevėžys“. 30 minutę A.Smith iš baudos aikštelės smūgiavo greta vartų, o 33 minutę F.Steponavičiaus baudos smūgis iš 40 metrų privertė paplušėti M.Bertašių. Pačioje kėlinio pabaigoje L.Krasniqi pavojingai smūgiavo iš baudos aikštelės.
Antrojo kėlinio pradžioje V.Magdušauskas iš 19 metrų pasiuntė kamuolį vos virš vartų. Jau po minutės kitoje aikštės pusėje baudos aikštelėje atsidūręs A.Smith tiksliu smūgiu nuginklavo M.Bertašių.
56 minutę panevėžiečiai galėjo padidinti savo persvarą, bet M.Bertašius atrėmė D.Vaičekausko bandymą iš kelių metrų. Įpusėjus antrajam kėliniui „Banga“ vis dažniau ėmė lankytis šeimininkų baudos aikštelėje ir jos prieigose, tačiau nei V.Magdušauskui, nei M.Ramanauskui nepavyko pasiųsti kamuolio į vartus.
79 minutę „Bangą“ dar du kartus išgelbėjo M.Bertašius. „Bangos“ vartų sargas pirmiausia atrėmė E.Veliulio smūgį iš baudos aikštelės, o po to neįtikėtinai užkirto kamuoliui kelią į vartus po F.Steponavičiaus bandymo iš keturių metrų.
81 minutę teisėjas skyrė 11 metrų baudinį į šeimininkų vartus po to, kai užfiksavo pražangą prieš V.Magdušauskas, bet po VAR peržiūros šis sprendimas buvo atšauktas.
Nepaisant „Bangos“ pastangų rezultatas nebepakito ir gargždiškiai patyrė trečiąjį pralaimėjimą iš eilės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!