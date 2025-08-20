Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Nutrūko „Kauno Žalgirio“ pergalių serija Lietuvoje

2025-08-20 21:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 21:04

„Kauno Žalgirio“ futbolininkai sužaidė atidėtas 22-ojo A lygos turo rungtynes ir jose su FA „Šiauliais“ pasidalino po tašką. Eivino Černiausko auklėtiniai išvykoje su šiauliečiais sužaidė lygiosiomis 2:2 (2:1).

„Šiauliai“ – „Kauno Žalgiris“ rungtynių akimirka | „Žalgirio“ nuotr.

„Kauno Žalgirio“ futbolininkai sužaidė atidėtas 22-ojo A lygos turo rungtynes ir jose su FA „Šiauliais“ pasidalino po tašką. Eivino Černiausko auklėtiniai išvykoje su šiauliečiais sužaidė lygiosiomis 2:2 (2:1).

0

Jau per pirmas 7 dvikovos minutes abi komandos apsikeitė itin pavojingais epizodais.

Iš pradžių rimtas pavojus kilo prie kauniečių vartų. Po standarto, pirmą smūgį praktiškai ant vartų linijos atmušė Tomas Švedkauskas, o pakartotinius varžovų smūgius blokavo gynėjai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus pavojus jau kilo ir šeimininkų aikštės pusėje, tačiau iš kelių metrų stipriai smūgiuotą Damjano Pavlovičiaus kamuolį atmušė varžovų vartų sargas.

Per pirmas 25 minutes dvi progas turėjo Dejanas Georgijevičius, tačiau puolėjas abu kartus smūgiavo šalia vartų.

28-ąją minutę kamuolys nuo Roko Lekiato kojos patogiai nuskriejo į žalgiriečių baudos aikštelę, o ten gynėjus aplenkęs Eligijus Jankauskas pasiuntė kamuolį į T.Švedkausko vartų tinklą – 0:1.

Tiesa, per pirmą kėlinį „Kauno Žalgiriui“ pavyko persverti rezultatą savo naudai. Iš pradžių po Damjano Pavlovičiaus kampinio įvarčiu galva savo buvusią ekipą nubaudė Rokas Lekiatas, o po kelių minučių Fabienas Ourega surado Temurą Chogadzę, kuris taip pat galva pasiuntė kamuolį į vartus – 2:1.

Antrojo kėlinio pradžioje žalgiriečiai buvo per plauką nuo trečio įvarčio – per keletą minučių varžovų vartų sargas atrėmė Grato Sirgėdo smūgį, o T.Chogadze ir Amine’as Benchaibas po kartą pataikė į virpstą.

61-ąją minutę pavojingą išpuolį surengė ir šeimininkai, bet Danielio Romanovskio smūgį atrėmė T.Švedkauskas.

83-ąją rungtynių minutę šeimininkai sugebėjo rezultatą išlyginti. Po pakelto kampinio galva pasižymėjo Nojus Stankevičius – 2:2.

Per likusį laiką abi komandos daugiau pasižymėti nesugebėjo ir galiausiai pasidalino po tašką.

