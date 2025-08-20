Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lukas Fridrikas pakeitė klubą Austrijoje

2025-08-20 16:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 16:02

Austrijos pilietybę turintis lietuviškų šaknų puolėjas Lukas Fridrikas pakeitė klubą, bet toliau žais Austrijos „Bundesliga“ pirmenybėse.

Lukas Fridrikas (kair.) | Organizatorių nuotr.

Lukas Fridrikas (kair.) | Organizatorių nuotr.

0

27-erių metų futbolininkas persikėlė į TSV „Hartberg“ klubą ir su juo sudarė sutartį iki 2027 metų vasaros.

„Esu labai laimingas, kad perėjimas pavyko ir kad dabar galiu būti čia, Hartberge. Tikiuosi, kad galėsiu atsilyginti už man parodytą pasitikėjimą geru žaidimu ir tikiuosi, kad TSV gerbėjai džiaugsis kartu su manimi“, - sakė L. Fridrikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į naują klubą puolėjas atvyko iš „Altach“ ekipos, kurioje jis žaidė nuo praėjusių metų vasaros. Visgi, „Altach“ gretose dėl traumų jis nežaidė reguliariai ir nors iš viso aikštėje pasirodė 29 kartus per juos pelnė tik 3 įvarčius bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Naująjį sezoną Austrijoje L. Fridrikas taip pat pradėjo su „Altach“ marškinėliais, bet po to puolėjas nebuvo registruojamas rungtynėms ir jau derino savo perėjimą į „Hartberg“ gretas.

Praėjusiame sezone „Hartberg“ klubas užėmė 8 vietą lygoje, o „Altach“ liko priešpaskutinėje – 11 vietoje.

