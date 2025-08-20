Po skaudaus pralaimėjimo Neymaras sulaukė įniršusių „Santos“ sirgalių grasinimų

Savaitgalį „Santos“ patyrė triuškinamą nesėkmę 0:6 prieš „Vasco da Gama“, įsiutę sirgaliai patraukė į klubo treniruočių centrą išreikšti nepasitenkinimo Neymarui ir likusiai komandai. Pasak ESPN, išklausęs sirgalių priekaištus 33-ejų futbolininkas sulaukė ir „smurto grasinimų“, tačiau jiems atsakė, kad „Santos bando keisti situaciją“.
Nors praėjusį sezoną „Santos“ sugrįžo į Brazilijos „Serie A“, akivaizdu, kad sirgaliai nėra patenkinti dabartine 15-ąja vieta turnyrinėje lentelėje bei faktu, kad komanda laimėjo tik 6 iš paskutinių 19 rungtynių. Po sutriuškinimo „Vasco da Gama“ iš pareigų buvo atleistas vyriausiasis treneris Cleberas Xavieras, kas tik dar labiau atskleidė klubo krizę.
More wild scenes in Brazil as supporters storm Santos’ training session and go face-to-face with Neymar and the rest of the squad 😳— Men in Blazers (@MenInBlazers) August 19, 2025
Santos are currently 15th in the Brasileirão, having only won 6 of their 19 matches this season.pic.twitter.com/kWO3smZ7P8
Krl, que final de carreira do nosso Neymar…— REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) August 19, 2025
Quem diria que ele ia voltar para o Brasil tão cedo pra tomar esporro de torcida organizada?
Bizarro
pic.twitter.com/StQkKpCJq0
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!