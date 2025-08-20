Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Po skaudaus pralaimėjimo Neymaras sulaukė įniršusių „Santos“ sirgalių grasinimų

2025-08-20 16:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 16:03

Brazilijos futbolo žvaigždė Neymaras esą buvo „pagrasinta smurtu“, kai po pralaimėjimo žaidėjas susidūrė su sirgaliais „Santos“ treniruočių bazėje.

Neymaro susitikimas su sirgaliais | „Stop“ kadras

Brazilijos futbolo žvaigždė Neymaras esą buvo „pagrasinta smurtu“, kai po pralaimėjimo žaidėjas susidūrė su sirgaliais „Santos“ treniruočių bazėje.

REKLAMA
0

Savaitgalį „Santos“ patyrė triuškinamą nesėkmę 0:6 prieš „Vasco da Gama“, įsiutę sirgaliai patraukė į klubo treniruočių centrą išreikšti nepasitenkinimo Neymarui ir likusiai komandai. Pasak ESPN, išklausęs sirgalių priekaištus 33-ejų futbolininkas sulaukė ir „smurto grasinimų“, tačiau jiems atsakė, kad „Santos bando keisti situaciją“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors praėjusį sezoną „Santos“ sugrįžo į Brazilijos „Serie A“, akivaizdu, kad sirgaliai nėra patenkinti dabartine 15-ąja vieta turnyrinėje lentelėje bei faktu, kad komanda laimėjo tik 6 iš paskutinių 19 rungtynių. Po sutriuškinimo „Vasco da Gama“ iš pareigų buvo atleistas vyriausiasis treneris Cleberas Xavieras, kas tik dar labiau atskleidė klubo krizę.

REKLAMA
REKLAMA

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų