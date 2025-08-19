Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Lionelis Messi įtrauktas į Argentinos rinktinės sudėtį pasaulio čempionato atrankai

2025-08-19 11:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 11:48

Argentinos rinktinės vyriausiasis treneris Lionelis Scaloni įtraukė Lionelį Messi į preliminarią nacionalinės komandos sudėtį rugsėjo mėnesį vyksiančioms pasaulio čempionato atrankos rungtynėms su Venesuela ir Ekvadoru.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

0

Į 31 žaidėjo sąrašą taip pat pateko Madrido „Real“ naujokas Franco Mastantuono, „Manchester City“ atstovas Claudio Echeverri ir „Bournemouth“ gynėjas Julio Soleras bei „Palmeiras“ atstovaujantis Jose Manuelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu „Manchester United“ puolėjas Alejandro Garnacho kvietimo nesulaukė. „Chelsea“ saugas Enzo Fernandezas, užsidirbęs dvejų rungtynių diskvalifikaciją, nepadės rinktinei, vietoje jo buvo pasirinktas Alanas Varela.

Priminsime, jog Argentina tapo pirmąja Pietų Amerikos komanda, iškovojusia kelialapį į 2026 m. pasaulio čempionatą, kuris vyks JAV, Kanadoje ir Meksikoje.

L. Messi neseniai po traumos sugrįžo į rikiuotę ir pelnė įvartį bei atliko nuostabų rezultatyvų perdavimą Luisui Suarezui MLS lygos pergalingose rungtynėse prieš „LA Galaxy“.

