Lionelis Messi įtrauktas į Argentinos rinktinės sudėtį pasaulio čempionato atrankai

Į 31 žaidėjo sąrašą taip pat pateko Madrido „Real“ naujokas Franco Mastantuono, „Manchester City“ atstovas Claudio Echeverri ir „Bournemouth“ gynėjas Julio Soleras bei „Palmeiras“ atstovaujantis Jose Manuelis.
Tuo tarpu „Manchester United“ puolėjas Alejandro Garnacho kvietimo nesulaukė. „Chelsea“ saugas Enzo Fernandezas, užsidirbęs dvejų rungtynių diskvalifikaciją, nepadės rinktinei, vietoje jo buvo pasirinktas Alanas Varela.
Priminsime, jog Argentina tapo pirmąja Pietų Amerikos komanda, iškovojusia kelialapį į 2026 m. pasaulio čempionatą, kuris vyks JAV, Kanadoje ir Meksikoje.
L. Messi neseniai po traumos sugrįžo į rikiuotę ir pelnė įvartį bei atliko nuostabų rezultatyvų perdavimą Luisui Suarezui MLS lygos pergalingose rungtynėse prieš „LA Galaxy“.
🇦🇷📝 The preliminary squad chosen by Lionel Scaloni to close out the 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿𝘀! 🏆 pic.twitter.com/EIoXhbRlVn— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) August 18, 2025
