  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Žmogus praleido 33 valandas oro uostuose“, bet į Vilnių taip ir neatskrido: verslininkas nebegali tylėti

2025-11-27 12:21
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 12:21

Daugiau nei trisdešimties inžinierių vizitą į Lietuvą ir svarbius mokymus sujaukė dėl kontrabandinių balionų sekmadienį laikinai sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Verslininkas Viktor Voroncov pasakoja, kad vienas pagrindinių specialistų iš Italijos taip ir neatskrido. Jo teigimu, tokie incidentai kenkia Lietuvos įvaizdžiui ir apsunkina verslo partnerių pritraukimą.

Viktor Voroncov apie sustabdytus skrydžius Vilniaus oro uoste (tv3.lt koliažas)

Daugiau nei trisdešimties inžinierių vizitą į Lietuvą ir svarbius mokymus sujaukė dėl kontrabandinių balionų sekmadienį laikinai sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Verslininkas Viktor Voroncov pasakoja, kad vienas pagrindinių specialistų iš Italijos taip ir neatskrido. Jo teigimu, tokie incidentai kenkia Lietuvos įvaizdžiui ir apsunkina verslo partnerių pritraukimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Voroncov sakė, kad vienam verslininkui iš Italijos kelionę į Lietuvą sutrikdė vėluojantis skrydis dėl galimai įskridusių kontrabandinių oro balionų Vilniaus oro uoste.

„Pirmadienį, antradienį turėjo iš viso suvažiuoti virš trisdešimt inžinierių į Lietuvą iš Švedijos, Latvijos, Estijos.

Turėjo labai geras profesionalus inžinierius atskristi iš Italijos. Visi atskrido sekmadienį vakare, verslininkas iš Italijos iš pradžių atskrido į Miuncheną, kur reikėjo persėsti.

Vėliau jis paskambino man pranešti, kad skrydis vėluoja, pasirodo, dėl [red. pastaba – kontrabandinių] oro balionų Vilniaus oro uoste“, – komentavo jis.

Voroncov: „Mums reikia daryti mokymus, o pagrindinio asmens nėra“

Pasak pašnekovo, dėl atšaukto skrydžio neatvykus pagrindiniam specialistui iš Italijos, daugelis žmonių liko šokiruoti.

„Šis verslininkas iš Italijos prasėdėjo ir pralaukė tris valandas Miuncheno oro uoste, tada paskambino man pranešti, kad skrydis atšauktas – mes visi likome šoke.

Įsivaizduokite – trisdešimt žmonių iš Baltijos ir kitų įvairių šalių suvažiavę.

Mums reikia daryti mokymus, o pagrindinio asmens [red. pastaba – neatskridusios italo dėl atšaukto skrydžio] nėra“, – pasakojo specialistas.

Verslininkas teigė, kad ieškant būdų, kaip pagrindiniam specialistui atvykti į Lietuvą, aviakompanija dėl perpildytų skrydžių jį vis nukreipė per kitus miestus – iš pradžių per Diuseldorfą, o vėliau per Amsterdamą.

„Tada pradėjome domėtis, kaip jam atskristi: aviakompanija siūlė jam skristi vakare į Diuseldorfą ir iš ryto – į Vilnių.

Jis tą ir padarė, tačiau kitą rytą jau jam sako, kad lėktuvas perpildytas ir neišskris į Vilnių.

Jam siūlė skristi į Amsterdamą ir vėlai vakare iš Amsterdamo į Vilnių“, – kalbėjo jis.

Oro uoste teko pralaukti skrydžio 33 valandas

Anot V. Voroncov, dėl chaotiškos situacijos, skrydžių verslo atstovui iš Italijos teko pralaukti oro uoste 33 valandas. O, pašnekovo nuomone, tai smarkiai kenkia Lietuvos įvaizdžiui ir galimybėms pritraukti investicijas.

„Žmogus praleido 33 valandas oro uostuose, neatskrido dar ir klientai iš Švedijos (nes reisas buvo atšauktas).

Ar įsivaizduojate, kaip mes bandome pritraukti investicijas į mūsų šalį, kada paprastas skrydis tampa neįvykusiu.

Tu negali pritraukti investicijų, jeigu yra tokia situacija, kurios negalime suvaldyti jau daug mėnesių. Pagrindinė problema yra ta, kad mes griauname mūsų valstybės įvaizdį“, – dalijosi verslininkas.

„Kaip galima pritraukti investicijas į Lietuvą kada skrydžiai į Vilnių tapo loterija“, – piktinosi verslininkas.

Sekmadienį buvo sutrikusi oro uosto veikla

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dėl galimos kontrabandinių balionų grėsmės sekmadienio vakarą beveik penkias su puse valandos sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.

Kaip pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC), oro uosto veikla atnaujinta 0.25 val.

Anksčiau skelbta, kad veiklos apribojimai tęsis iki 1.30 val., tačiau šis laikotarpis sutrumpintas.

Kaip anksčiau skelbė NKVC, oro uosto darbą nutarta laikinai sustabdyti 18.55 val. Anot Vilniaus oro uosto, sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.

ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Oro uostas, lėktuvas (tv3.lt koliažas)
Išvykę atostogų į Turkiją lietuviai nebegali grįžti namo – išgyvena tikrą pragarą: „Tai nenormalu“ (154)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Va taip
Va taip
2025-11-27 12:42
Kam čia rūpi tų verslininkų problemos.Valdžia užsiėmusi savo reikalais.
Atsakyti
Rimtai
Rimtai
2025-11-27 12:41
Vilnių pasiekt galit laisvai per Minską,persėdę į oro balionėlius,be balionėlių niekaip,nes toks Lietuvos valdžios sugalvojimas,kovojant su rukoriais.
Atsakyti
ot. verslas
ot. verslas
2025-11-27 12:52
dauguma tu mokymu yra blefas, o antra tai galima ir per nuotoli paskaita paskaityt, technologiju apstu, ir nereikia cia skraidyt ir terst gamtos. o dabar skrenda jau kazkur tai pabezdet
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (21)
