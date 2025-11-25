 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos ir Estijos ministrai: dronai, kontrabandos balionai skirti testuoti valstybių atsparumą

2025-11-25 18:28 / šaltinis: BNS
2025-11-25 18:28

Baltijos šalių sienas neteisėtai kertantys dronai ir kontrabandiniai balionai skirti testuoti valstybių atsparumą, teigia šalių gynybos ministrai.

R. Kaunas (nuotr. KAM)

Baltijos šalių sienas neteisėtai kertantys dronai ir kontrabandiniai balionai skirti testuoti valstybių atsparumą, teigia šalių gynybos ministrai.

REKLAMA
2

Šie nuolat pasikartojantys incidentai aptarti dvišaliame gynybos ministrų Roberto Kauno bei Hanno Pevkuro susitikime Vilniuje.

„Sutariame, kad dronų ir kontrabandos balionų incidentai yra sisteminiai ir nukreipti į mūsų valstybių atsparumo testavimą“, – antradienį savo paskyroje „Facebook“ teigė R. Kaunas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į Lietuvą iš Baltarusijos nuolat leidžiami meteorologiniai balionai su rūkalų kontrabanda, jie trikdo civilinę aviaciją, o Estija pastaraisiais mėnesiais išlaiko budrumą dėl galimų Rusijos įsibrovimų, ryškiausias jų – spalį trys rusų naikintuvai įskrido į jos oro erdvę ir joje išbuvo 12 minučių.

REKLAMA
REKLAMA

Anot R. Kauno, Lietuva ir Estija sutaria, kad Baltijos šalių saugumas turi būti stiprinamas spartinant oro gynybos ir rytinės ES sienos apsaugos klausimų sprendimus, kartu išlaikant koordinuotą Baltijos valstybių poziciją NATO, ES ir kituose tarptautiniuose formatuose.

REKLAMA

Ministrai aptarė nacionalines ir kolektyvines priemones, būtinas greičiau pereiti nuo taikos meto oro policijos prie efektyvios oro gynybos.

„Būtinas spartesnis ES iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant užtikrinti efektyvias kontrmobilumo ir priešdronines priemones pasienyje su Rusija ir Baltarusija. Iniciatyvos turime imtis ir patys. Kalbėjomės apie pagrindinius kartu vykdomus projektus: Baltijos gynybos liniją, bendrą oro erdvės stebėseną, galimybes vykdyti daugiau bendrų įsigijimų, galimybes bendradarbiauti vystant gynybos pramonę ir technologijas“, – tvirtino Lietuvos krašto apsaugos ministras.

Jis sakė patvirtinęs Lietuvos pasirengimą prisidėti prie „Norinčiųjų koalicijos“ skirti 30 mln. JAV dolerių PURL paketui bei 30 mln. eurų „Patriot“ iniciatyvai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų