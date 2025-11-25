„Žalgirio“ arenoje – sausakimšos tribūnos ir išskirtinės pramogos

Tai jau 26-osios iš eilės žalgiriečių Eurolygos namų rungtynės, į kurias išperkami visi bilietai.
Minint Lietuvos kariuomenės dieną, arenos pirmajame aukšte bus įrengta speciali ekspozicija, o sirgalius pasitiks Karinių oro pajėgų orkestras.
Taip pat nuo 19:00 val. „Žalgiris Insider“ zonoje (pirmajame arenos aukšte) vyks pokalbis su krepšinio komentatoriais Ryčiu Kazlausku ir Augustu Šuliausku.
Dar viena naujovė lankytojų lauks „Žalgirio“ arenos prieigose. Prie pagrindinio įėjimo pirmą kartą bus galima išvysti mobiliame „Žalgiris Shop“ autobusiuke įsikūrusią atributikos parduotuvę. Šalia įprastos atributikos prekybos čia bus galima įsigyti ir naujo dizaino „Žalgirio“ šalikų, kuriuose integruota NFC technologija leis patikrinti jų autentiškumą.
Rungtynės su „Baskonia“ bus vos antrosios namų arenoje per lapkritį, tačiau gruodžio mėnesį sirgaliai galės pasilepinti keturiais Eurolygos mačais ir vienu LKL susitikimu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!