FutbolasLT_S05E13: Klaipėda A lygoje, Skerlos ambicijos, stiprėsianti Pirma lyga

Aptarę rinktinių pasirodymus tinklalaidės kūrėjai nėrė į dar neatvėsusius pereinamųjų A lygos rungtynių verpetus. Šeštadienį Vilniuje „Riteriai“ įveikė Klaipėdos „Neptūną“ ir išsaugojo vietą 2026 m. Lietuvos aukščiausioje lygoje. Sudėlioję esminius sostinės ekipos pergalės akcentus „FutbolasLT“ kūrėjai pakalbino ir „Neptūno“ sporto direktorių Kęstutį Ivaškevičių. Antrą kartą per paskutinius ketverius metus pereinamųjų varžybų barjero neįveikusio uostamiesčio klubo atstovas pasidalino mintimis apie sidabrinį sezoną ir kovas su „Riteriais“, bei patikino, kad ši nesėkmė organizacijos nesugriaus ir „Neptūno“ iš kelio į A lygą neišves.
Paskutiniu 2025 m. Lietuvos klubinio futbolo sezono akordu sekmadienį tapo FA „Šiauliai B“ ir Kybartų „Sveikatos“ akistata, kurioje savo pranašumą įrodę šiauliečiai išsaugojo vietą Pirmoje lygoje. Trumpai aptarę paskutinį klubinio futbolo mūšį, „FutbolasLT“ kūrėjai atkreipė dėmesį į A lygos klubų žinutes apie atsisveikinimus su žaidėjais ir treneriais. Ta proga „FutbolasLT“ skambučio sulaukė buvęs Kauno rajono FC „Hegelmann“ vyr. treneris Andrius Skerla. Penkerius metus „Hegelmann“ ekipai dirigavęs specialistas atskleidė pasitraukimo priežastis ir argumentus, paaiškino plačiai nuskambėjusio teiginio apie klubo „mirtį“ potekstę ir hipotetiškai (o gal ir ne) pasvarstė apie galimybes treniruoti Lietuvos rinktinę.
Europos futsal čempionatui skirtoje rubrikoje Aurimas Budraitis pakalbino Vilkaviškio „Bruklino“ ir Lietuvos salės futbolo rinktinės vartininką Edgarą Noreiką, kolektyvinėmis pastangomis atsakė į žiūrovų klausimus ir atsisveikino iki kito karto!
