Vaitiekūnas dėl pedagogų atlyginimo: biudžeto eilutes galėsime koreguoti

„Dabar į Seimą ateina visa visuma pasiūlymų. Tame tarpe galbūt bus tokių, kurie generuos lėšas, o neišleidinės. Kai visą visumą matysime, tada ir bus galima biudžeto eilutes koreguoti – vienas padidinti, kitas pamažinti ir surasti pažadėtą finansavimą mokytojams“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė K. Vaitiekūnas.
Jis taip pat akcentavo, jog negalima konstatuoti, kad minėtųjų 100 mln. eurų nėra.
„Ne, negalima taip konstatuoti. Yra biudžeto visuma, finansų visuma, ji tikrai yra kintanti, dinamiška. Tai tikrai, kas sutarta su mokytojais, turės būti įgyvendinta“, – sakė ministras.
„Pažadas yra duotas ir jis, ko gero, turės būti vykdomas“, – pridūrė K. Vaitiekūnas.
Kaip skelbta, praėjusį penktadienį ŠMSM pranešė radusi papildomus 100 mln. eurų pedagogų algų kėlimui. Numatyta, jog ministerijos ir profsąjungų aptartas siūlymas pedagogų atlyginimus nuo sausio 1 d. didinti 8,41 proc., įskaitant 0,71 proc. didėjantį pareiginės algos bazinį dydį, bus pateiktas vertinti Finansų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Tačiau antradienį savo ruožtu M. Sinkevičius žurnalistams teigė, kad jam tai nebuvo žinoma. Anot jo, dėl tokio ŠMSM vadovės pareiškimo nustebo ir pats finansų ministras K. Vaitiekūnas.
Tuo metu pati R. Popovienė tikino, jog įvyko nesusipratimas, nes dėl šios sumos esą viskas jau yra sutarta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!