TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Viceministras įvardijo, kada pinigai vadovėlių įsigijimui pasieks mokyklas

2025-11-16 15:02 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-16 15:02

Pagal atnaujintas programas parašytiems vadovėliams įsigyti skirtų pinigų likutis šalies mokyklas turėtų pasiekti dar iki naujų metų, sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. 

Mokykla (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Pagal atnaujintas programas parašytiems vadovėliams įsigyti skirtų pinigų likutis šalies mokyklas turėtų pasiekti dar iki naujų metų, sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. 

„Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) sutvarkė lėšas, kad jos pasiektų mokyklas per projektą. Šitą projektą įgyvendina Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA). Jie atlieka tyrimus dėl aprūpinimo vadovėliais“, – trečiadienį vykusiame Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje teigė viceministras. 

„Šiai dienai žinau, kad pirmieji 10 mln. eurų, kurie buvo skirti dar pavasarį, jau pasiekė mokyklas – vadovėliai perkami. Kiti 10 mln. eurų kol kas dar yra procese, mokykloms dar neišdalinti, bet iki naujų metų jie turėtų pasiekti (mokyklas – ELTA)“, – teigė J. Petkevičius.

Savo ruožtu NŠA vadovas Simonas Šabanovas tikina, jog šiuo metu vyksta Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) analizė, po kurios, mokykloms nurodžius, ką planuotų pirkti iš skiriamų lėšų, pinigai bus pervesti šalies švietimo įstaigoms. 

„Projektui, kurį mes vykdome, buvo paskirta 10 mln. eurų. Tai mes, gavę lėšas, iš karto 100 proc. avansą pervedėme mokykloms, kad jos galėtų nusipirkti (vadovėlius – ELTA). Ir žinau, kad virš 83 proc. jau yra visiškai atsiskaityta. Tai reiškia, kad su mokyklomis visi dokumentai, viskas sutvarkyta“, – komitete teigė S. Šabanovas. 

Leidyklos išleido 130 vadovėlių

„Taip pat raštiškai kreipėmės į mokyklas, kad nurodytų poreikius, ką planuotų pirkti iš kitų 10 mln. eurų, bet dar atkreipiu dėmesį, kad vyksta CPVA analizė, ir laukiame CPVA patvirtinimo, kad galėtume gauti šitas lėšas ir nukreipti mokykloms įsigyti vadovėlius“, – akcentavo jis. 

Kaip skelbta anksčiau, 2023 ir 2024 metais leidyklos išleido 130 vadovėlių, parengtų pagal atnaujintas bendrąsias programas. Šiemet leidyklos išleido dar 36 vadovėlius. 

Šį rugsėjį jau buvo išleisti visų pagrindinių dalykų vadovėliai 1–10 klasėms bei lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, istorijos, chemijos vadovėliai 11–12 klasėms. 

ELTA primena, kad ŠMSM šiemet papildomai skyrė 10 mln. eurų, už kuriuos šalies mokyklos galės įsigyti naujus vadovėlius.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. ELTA / Dainius Labutis
Švietimo, verslo ir visuomenės organizacijos pristatė ministerijai peticiją: ragina nenuleisti kartelės ir stiprinti matematikos ugdymą (1)

