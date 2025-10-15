Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Atlikus auditą bus svarstoma, ar Vilniaus profesinio mokymo centro direktorė tinkama eiti pareigas

2025-10-15 19:06 / šaltinis: BNS
2025-10-15 19:06

Sulaukusi nusiskundimų Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre (VPVPMC) atliko auditą, kurio metu buvo nustatytas galimas darbo pareigų pažeidimas, bus svarstomas direktorės tinkamumas eiti pareigas.

Švietimo mokslo ir sporto ministerija BNS Foto

Sulaukusi nusiskundimų Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre (VPVPMC) atliko auditą, kurio metu buvo nustatytas galimas darbo pareigų pažeidimas, bus svarstomas direktorės tinkamumas eiti pareigas.

REKLAMA
0

„Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, gavusi nusiskundimų, šiame centre yra atlikusi auditą. Jo išvados nėra palankios dabartinei vadovei“, – trečiadienį BNS raštu perduotame komentare nurodė ministerija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jos, audito išvadose pasitvirtino daug įtarimų dėl galimų pažeidimų, pavyzdžiui, dėl viešųjų pirkimų procedūrų, centro veiklos organizavimo, turto valdymo, vidaus kontrolės.

REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu profesinio mokymo centro direktorės pareigas užima Daiva Motiejūnaitė-Minkauskė. Ji ministerijos įpareigota pateikti pasiaiškinimą, bus vertinamos jos galimybės toliau eiti pareigas.

REKLAMA

„Susipažinusi su audito išvadomis vadovė turi pateikti paaiškinimą dėl nurodyto galimo darbo pareigų pažeidimo ir per artimiausias dienas bus kviečiama į ministeriją, po pokalbio su direktore bus svarstomos jos galimybės toliau užimti šias pareigas“, – teigia ŠMSM.

Savo ruožtu Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) anksčiau trečiadienį išplatintame pranešime teigė, kad VPVPMC darbuotojai ruošiasi streikui.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, įstaigoje „jau ilgą laiką tvyro įtempta darbo atmosfera, o darbuotojai susiduria su psichologiniu spaudimu, neetišku direktorės D. Motiejūnaitės-Minkauskės elgesiu bei galimais Darbo kodekso pažeidimais“.

„Birželio mėnesį direktorei buvo pristatytas kolektyvinės sutarties projektas. Nepavyko susitarti net dėl derybų reglamento, nekalbant apie kolektyvinę sutartį. Išnaudojome visas įmanomas galimybes siekdami dialogo“, – pranešime cituojama VPVPMC profesinės organizacijos pirmininkė Renata Dovgialo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip BNS sakė R. Dovgialo, trečiadienį buvo priimtas sprendimas pasitraukti iš šių derybų.

„Šiandien įvyko susirinkimas, kurio metu mes nusprendėm pasitraukti iš derybų ir dabar tas procesas šiek tiek užtruks, (...) turi praeiti dešimt dienų, mes turime sulaukti atsakymo iš direktorės, tada mes kreipsimės į Darbo ginčų komisiją ir, jeigu iki to nebus mus tenkinančio sprendimo, mes tada ir streikuosime“, – BNS teigė VPVPMC profesinės organizacijos pirmininkė.

REKLAMA

„Planuojame streikuoti mokykloje, tai yra nevesti pamokų“, – pridūrė ji.

Pasak R. Dovgialo, mokymo centre dirba apie 150 darbuotojų, 60 jų – profsąjungos nariai, kurių pusė pritarė pasitraukimui iš derybų.

„Mes siekiame vieno tikslo – mes nenorime, kad šitas vadovas mums vadovautų. Mūsų yra vienintelis tikslas ir mes sieksim jo visais būdais“, – kalbėjo ji.

REKLAMA

Darbuotojų teigimu, vadovybės veiksmai sukuria psichologiškai nesaugią aplinką, kurioje taikomas mobingas, žeminami darbuotojai, o konstruktyvi kritika nepriimama, taip pat pranešama apie atvejus, kai direktorė ar jos sutuoktinis menkino darbuotojų profesinę kompetenciją ir elgėsi neetiškai.

Anot LŠDPS, nuo D. Motiejūnaitės-Minkauskės kadencijos pradžios iš darbo pasitraukė arba buvo atleista daugiau nei 50 darbuotojų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Profsąjungos teigimu, darbuotojams dažnai rašomi įspėjimai ar papeikimai už įprastas darbo situacijas, neretai be pagrįstų įrodymų, taip sudarant prielaidas atleisti vadovybei neįtikusius darbuotojus. Dalis darbuotojų, gavę nepagrįstus įspėjimus, pasirenka išeiti iš darbo savo noru, – teigiama pranešime. – Darbuotojai teigia, kad toks masinis specialistų pasitraukimas ne tik mažina ugdymo kokybę, bet ir kelia grėsmę įstaigos veiklos stabilumui.“

REKLAMA

Profsąjungos duomenimis, vietoje švietimo kokybės stiprinimo centro vadovybė plečia administracinį aparatą: įstaigoje sukurti devyni nauji skyriai ir įsteigta dešimt naujų vadovų etatų, tarp jų ir direktorės pavaduotojo plėtrai pareigybė.

„Administracijos darbuotojų skaičius išaugo maždaug 20 asmenų, nors mokinių skaičius liko nepakitęs. Darbuotojų vertinimu, šiam dirbtinai išplėstam administraciniam aparatui išlaikyti kasmet skiriama daugiau nei 0,5 mln. eurų, o tai mažina lėšas, skirtas mokytojų darbo užmokesčiui ir ugdymo proceso kokybei“, – rašoma pranešime.

BNS trečiadienį susisiekus su D. Motiejūnaitės-Minkauskės pavaduotoja plėtrai Anžela Kozlova, ši nurodė, kad „centras nekomentuos šitų visų dalykų, (...) direktorė šiuo metu užimta“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų