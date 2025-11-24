 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministerija per trejus metus mokytojų ir mokslininkų algoms papildomai žada rasti 743 mln. eurų

2025-11-24 20:16 / šaltinis: BNS
2025-11-24 20:16

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija žada per trejus metus papildomai rasti 743 mln. eurų mokytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimams.

Raminta Popovienė. ELTA / Dainius Labutis

3

Apie tai ministerija pranešė pirmadienį po susitikimo su keturių švietimo darbuotojų profesinių sąjungų atstovais.

„Dėkoju už atliktą darbą, kuris svarbus gerinant mokytojų, dėstytojų, mokslo darbuotojų darbo sąlygas ateinančiais metais ir ilgesnėje perspektyvoje. Kalbame apie papildomus 743 mln. eurų per ateinančius trejus metus pedagogų ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčiui, iš jų beveik 250 mln. eurų 2026 metais“, – ministerijos pranešime cituojama švietimo ministrė Raminta Popovienė.

Anot jos, kolektyvinės sutarties projektas dar bus derinamas su Finansų ministerija.

Pagal jį, nuo kitų metų sausio 1 dienos numatoma skirti papildomų lėšų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo programas, taip pat mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo užmokesčiui padidinti 8,41 proc., įskaičiuojant pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio didinimą 0,71 procento. 

Taip pat sutarties projekte numatoma 2027-aisiais ir 2028-aisiais kasmet nuo sausio 1-osios, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, didinti lėšas pedagogų bei mokslo ir studijų institucijų darbuotojų algoms ne mažiau kaip prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio procentinis augimas, padidintas 5 procentais.

Be to, numatoma siekti, kad 2030 metais mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų ne mažiau kaip 4850 eurų.

Dėl švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės šakos atnaujinimo derasi keturios profesinės sąjungos: Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“.

Su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra pasirašiusi atskirą šakos kolektyvinę sutartį.

