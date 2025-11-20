 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Priėmimas į darželius ir mokyklas bus centralizuotas: Popovienė pristatė naują tvarką

2025-11-20 12:23 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 12:23

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ketvirtadienį Seimui pateikė Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų priėmimą į darželius, priešmokyklines grupes ir mokyklas vykdyti centralizuotai, pranešė ministerija.

Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ketvirtadienį Seimui pateikė Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų priėmimą į darželius, priešmokyklines grupes ir mokyklas vykdyti centralizuotai, pranešė ministerija.

0

Pagal ministerijos siūlomą tvarką, centralizuotas priėmimas būtų diegiamas trimis etapais.

Jau nuo kitų metų pradžios pokyčiai paliestų savivaldybes, kurių ugdymo įstaigose mokosi nuo 1,7 tūkst. iki 3,9 tūkst. mokinių, nuo 2027 metų sausio – savivaldybės, kurių mokyklose mokosi ne daugiau kaip 9 tūkst. moksleivių, o nuo 2028 m. prie centralizuotos sistemos prisijungtų likusios savivaldybių ir valstybinės mokyklos. 

„Siekdami suvaldyti rizikas, kurios gali kilti, jeigu visos savivaldybės iškart jungsis prie sistemos, siūlome išskaidyti trimis etapais. Išbandysime su mažesniu skaičiumi vartotojų, ir jeigu kiltų technologinių trikdžių, tai greitai pašalinti trūkumus bus paprasčiau“, – pranešime sakė R. Popovienė.   

Anot ministerijos, prašymai priimti į mokyklas ar darželį bus teikiami elektroninėje erdvėje, jungiantis prie sistemos per Elektroninius valdžios vartus.

Taip pat šioje sistemoje bus automatiškai sudaroma mokinių eilė bei pasirašomos mokymo sutartys.

Mokiniai ir tėvai savitarnos paskyroje matys prašymo būseną realiuoju laiku, vietą eilėje, kiek iš viso vietų yra mokykloje, pirmumo balą, kuris apskaičiuojamas vadovaujantis priėmimo kriterijais ar Ikimokyklinio ugdymo priėmimo tvarka.

Ministerijos duomenimis, šiuo metu iš 60 savivaldybių 14 ir dabar turi vienaip ar kitaip centralizuotas sistemas. 

