TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šių elektrinių savininkams – išimtis: nereikės mokėti bendruomenėms

2025-11-20 10:43 / šaltinis: BNS
2025-11-20 10:43

Parlamentas padarė išimtį, kad iki 100 kilovatų (kW) galios saulės ir vėjo elektrines turintys gamintojai nuo kitų metų neprivalės mokėti gamybos įmokos šalia jų esančioms bendruomenėms.

Grynieji pinigai. Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.

0

Seimas ketvirtadienį pritarė Vyriausybės pasiūlytoms Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisoms.

Energetikos ministerija pasiūlė, kad visi komerciniai „žalios“ elektros gamintojai privalės mokėti gamybos įmoką gyventojams, gyvenantiems 1,5 kilometro spinduliu aplink elektrinę, o ne 5 kilometrų, kaip yra dabar.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministras Žygimantas Vaičiūnas yra sakęs, kad priėmus pakeitimus šalia elektrinių gyvenantys žmonės ir bendruomenės gautų daugiau lėšų iš elektros gamintojų, be to, būtų surenkama beveik tris kartus daugiau lėšų nei dabar. 

Pasak jo, 2024 metais iš gamybos įmokos surinkta nedidelė suma – 300 tūkst. eurų.

Gamintojai nemokės įmokos, jeigu ji nesieks 100 eurų, o jei nesieks 1000 eurų, visa suma bus skiriama bendruomeninei organizacijai.

Įstatymų projektai įsigalios nuo 2026 metų sausio 1 dienos, tačiau įmokos reglamentavimas bus pakartotinai derinamas su Europos Komisija.

Dabar gamybos įmokos lėšos paskirstomos taip: 15 proc. – gyvenantiems iki 5 kilometrų atstumu nuo elektrinių, 85 proc. – bendruomenių organizacijoms, tačiau nereikalaujama, kad jų veikla būtų geografiškai susijusi su elektrine. 

