Iš Seimo – pavedimas Vyriausybei apsispręsti dėl dešimčių siūlymų biudžeto išlaidoms

„Visus tuos siūlymus siųsim Vyriausybei ir jie turės progą susipažinti su lakia mūsų Seimo narių fantazija“, – komiteto posėdyje trečiadienį sakė komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
Jis taip pat kritikavo tuos kolegų Seimo narių siūlymus, kuriais biudžete numatoma tik didinti išlaidas, tačiau konkretūs pajamų šaltiniai nenurodomi.
„Jei mes galvojame, kad mūsų Vyriausybė atėjo nepasiruošusi biudžeto ir galvojam, kad dar ten stalčiuose milijardai guli, o nesudėlioja iki paskutinių skaičių po kablelio deficitą, tai kam mes čia susirenkam“, – posėdyje sakė politikas.
„Prifantazuoti, kad reikia daugiau pinigų, nėra didelis menas ir mokslas“, – teigė A. Sysas.
BFK taip pat nesprendė dėl siūlymų tais atvejais, kai pajamų šaltiniu parlamentarai nurodė viršplanines biudžeto lėšas.
„Dabar diskusija vyksta, ar mes galime balsuoti už įstatymus, kurie nepagrįsti pinigais. Mes galime prisibalsuoti tiek daug, o po neįvykdyti, šito neturi būti, tam ir yra Biudžeto komitetas. (…) Mes ne tam čia susirinkom, kad sektume pasakas ir neįvykdytais pažadais maitintume žmones“, – aiškino A. Sysas.
Anot politiko, viršplaninės biudžeto lėšos visų pirma yra skirtos valstybės skolai padengti, o parlamentarai savo iniciatyvoms prašo šimtų milijonų dabar biudžete nenumatytų lėšų.
„Biudžetas dalina planines lėšas, o viršplaninės lieka už brūkšnio, (…) tam yra ir išlaidų limitai nustatomi“, – socialdemokratui pritarė ir konservatorė Gintarė Skaistė.
Pirmadienį komitetas jau pritarė, kad Ministrų kabinetas apsispręstų dėl daugiau nei 630 mln. eurų vertės siūlymų.
Seimui valstybės biudžeto projektas pateiktas spalio 21 d. – per daugiau nei mėnesį parlamentarai projektui iš viso registravo 110 pasiūlymų, kuriems pritarus išlaidos biudžete būtų didinamos daugiau nei 1 mlrd. eurų.
Projekte numatytos valstybės biudžeto pajamos kitais metais augs iki 17,3 mlrd. eurų, išlaidos – 23,5 mlrd. eurų (neįskaitant Europos Sąjungos lėšų).
Numatomas valstybės biudžeto deficitas 2026 m. sieks 2,7 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), valdžios sektoriaus skola augs iki 45,1 proc. nuo BVP, grynosios valstybės išlaidos kitąmet augs 5,2 proc. (2,39 mlrd. eurų).
Biudžetas Seimo salėje svarstomas dviem stadijomis.