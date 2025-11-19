 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Iš Seimo – pavedimas Vyriausybei apsispręsti dėl dešimčių siūlymų biudžeto išlaidoms

2025-11-19 14:42 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 14:42

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) trečiadienį tęsia parlamentarų siūlymų 2026-ųjų šalies biudžeto projektui svarstymą – dėl jų apsispręsti pavedė Vyriausybei.

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) trečiadienį tęsia parlamentarų siūlymų 2026-ųjų šalies biudžeto projektui svarstymą – dėl jų apsispręsti pavedė Vyriausybei.

REKLAMA
0

„Visus tuos siūlymus siųsim Vyriausybei ir jie turės progą susipažinti su lakia mūsų Seimo narių fantazija“, – komiteto posėdyje trečiadienį sakė komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat kritikavo tuos kolegų Seimo narių siūlymus, kuriais biudžete numatoma tik didinti išlaidas, tačiau konkretūs pajamų šaltiniai nenurodomi.

REKLAMA
REKLAMA

„Jei mes galvojame, kad mūsų Vyriausybė atėjo nepasiruošusi biudžeto ir galvojam, kad dar ten stalčiuose milijardai guli, o nesudėlioja iki paskutinių skaičių po kablelio deficitą, tai kam mes čia susirenkam“, – posėdyje sakė politikas.

REKLAMA

„Prifantazuoti, kad reikia daugiau pinigų, nėra didelis menas ir mokslas“, – teigė A. Sysas.

BFK taip pat nesprendė dėl siūlymų tais atvejais, kai pajamų šaltiniu parlamentarai nurodė viršplanines biudžeto lėšas.

„Dabar diskusija vyksta, ar mes galime balsuoti už įstatymus, kurie nepagrįsti pinigais. Mes galime prisibalsuoti tiek daug, o po neįvykdyti, šito neturi būti, tam ir yra Biudžeto komitetas. (…) Mes ne tam čia susirinkom, kad sektume pasakas ir neįvykdytais pažadais maitintume žmones“, – aiškino A. Sysas.

REKLAMA
REKLAMA

Anot politiko, viršplaninės biudžeto lėšos visų pirma yra skirtos valstybės skolai padengti, o parlamentarai savo iniciatyvoms prašo šimtų milijonų dabar biudžete nenumatytų lėšų.

Biudžetas dalina planines lėšas, o viršplaninės lieka už brūkšnio, (…) tam yra ir išlaidų limitai nustatomi“, – socialdemokratui pritarė ir konservatorė Gintarė Skaistė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienį komitetas jau pritarė, kad Ministrų kabinetas apsispręstų dėl daugiau nei 630 mln. eurų vertės siūlymų.

Seimui valstybės biudžeto projektas pateiktas spalio 21 d. – per daugiau nei mėnesį parlamentarai projektui iš viso registravo 110 pasiūlymų, kuriems pritarus išlaidos biudžete būtų didinamos daugiau nei 1 mlrd. eurų.

REKLAMA

Projekte numatytos valstybės biudžeto pajamos kitais metais augs iki 17,3 mlrd. eurų, išlaidos – 23,5 mlrd. eurų (neįskaitant Europos Sąjungos lėšų).

Numatomas valstybės biudžeto deficitas 2026 m. sieks 2,7 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), valdžios sektoriaus skola augs iki 45,1 proc. nuo BVP, grynosios valstybės išlaidos kitąmet augs 5,2 proc. (2,39 mlrd. eurų). 

Biudžetas Seimo salėje svarstomas dviem stadijomis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Eurai, pinigai (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Seime – siūlymai išleisti dar virš 0,6 mlrd. eurų: štai kam skirtų pinigus (6)

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų