 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybė pritarė: vienišiems tėvams ir šeimoms su negalia – esminiai pakeitimai

2025-11-19 14:24 / šaltinis: BNS
2025-11-19 14:24

Vyriausybė pritarė siūlymui, kad piniginė socialinė parama būtų labiau prieinama pažeidžiamiems gyventojams, o parama vienišiems tėvams būtų didesnė.

Gyventojai (Fotobankas/Erikas Ovčarenko)

Vyriausybė pritarė siūlymui, kad piniginė socialinė parama būtų labiau prieinama pažeidžiamiems gyventojams, o parama vienišiems tėvams būtų didesnė.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad pakeitimai pagerins gyvenimą socialiai jautrioms grupėms. 

REKLAMA

„Tai ne tik RRF (ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo – BNS) priemonė, kurią privalome įgyvendinti, bet tai kartu tas lauktas rezultatas, kuris gavus tyrimus dėl skurdo, kurį patiria mūsų socialiai jautrios grupės, (...) atitiks ir pagerins gyvenimą šitoms socialiai jautrioms grupėms“, – posėdyje teigė premjerė.

REKLAMA
REKLAMA

„Tikiuosi, kad ne tik iš Vyriausybės išeis, bet ir Seime bus neišdarkytas ir priimtas taip, kaip ministerija paruošė“, – pridūrė ji.

„Siūloma nustatyti, kad tėvai, vieni auginantys vaikus, kuriems nenustatyta tėvystė ir priteistas išlaikymas, 12 mėnesių turi gauti socialinę pašalpą, skiriant ją visai šeimai, nes dabar skiriama tik vaikui. Ir kompensacijas, kurios dabar išvis neskiriamos“, – posėdyje teigė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Per šį laikotarpį tokie asmenys, siekdami ir toliau gauti paramą turėtų kreiptis į teismą dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo pagalba sudaryti teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko išlaikymo.

Anot ministrės, taip pat siūloma sudaryti palankesnes sąlygas paramai gauti vaikus su negalia auginančioms šeimoms.

REKLAMA

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisomis siūloma į pajamas neįskaityti šalpos negalios pensijos, mokamos vaikams su negalia, netekusiems 45 proc. ir daugiau dalyvumo žmonėms, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki 24 metų ir dar mokosi.

Be to, siūloma šešis mėnesius (vietoj trijų) mokėti 100 proc. buvusios pašalpos, mokėtos iki įsidarbinimo, trumpinti registracijos Užimtumo tarnyboje laiką nuo šešių iki trijų mėnesių, o papildomą pašalpą įsidarbinus mokėti ir tiems, kuriems registracija  tarnyboje nebuvo neprivaloma, pavyzdžiui, auginusiems mažamečius vaikus, slaugiusiems asmenis su negalia.

REKLAMA

Skiriant piniginę paramą siūloma keisti turto vertinimo kriterijus ir du kartus padidinti lėšų normatyvą apskaičiuojant visą turtą. Taip pat siūloma 1,5 karto padidinti būsto ploto normatyvą individualiems namams.

„Normatyvai nekeisti daugiau nei dešimt metų, tai jau net gėdinga kartais kalbėti, kokios yra skiriamos lėšos toms šeimoms, kurioms tikrai labai reikia“, – kalbėjo ministrė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Savivaldybėms skiriama iš gyventojų pajamų mokesčio pagal 2011-2013 metų nustatyta normatyvą ir metai iš metų skiriama ta pati suma, 223,3 mln. eurų ir jau daugiau nei keturi metai vis tiek iš valstybės biudžeto reikia primokėti papildomai lėšų. Siūlymas yra skirti lėšas pagal paskutinių trijų metų panaudotas lėšas, išvesti vidurkį, tikintis, kad tada nereikės perskirstymų ir dėliojimų“, – aiškino J. Zailskienė.

REKLAMA

Be to, siūloma, kad savivaldybė, teikdama paramą pirmiau turi siūlyti žmogui dalyvauti užimtumo programoje, o visuomenei naudingai veiklai gali būti pasitelkiami tik atsisakę joje dalyvauti ir nedalyvaujantys kitose darbo rinkos priemonėse bei  gaunantys pašalpą ilgiau kaip šešis mėnesius iš eilės.

Ministerijos teigimu, pakeitimai aktualūs apie 15 tūkst. asmenų, o jiems įgyvendinti nuo 2026 metų birželio 1 dienos prireiktų apie 11 mln. eurų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų