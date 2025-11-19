 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva atidaro sieną su Baltarusija

2025-11-19 13:33 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 13:33

Trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė anksčiau, nei planuota, atidaryti du spalio pabaigoje uždarytus pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.

Trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė anksčiau, nei planuota, atidaryti du spalio pabaigoje uždarytus pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.

„Atsižvelgiant į Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) šių metų lapkričio 18 d. priimtus sprendimus, jog aplinkybės pasikeitė ir valstybės sienos kirtimo apribojimai, nustatyti 2025 m. spalio 29 d. (…) nebėra būtini, siekiant užtikrinti vidaus saugumą, tikslinga minėtu nutarimu nustatytus apribojimus (…) panaikinti“, – posėdyje kalbėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, tokį žingsnį Vyriausybei apsvarstyti rekomendavo antradienį posėdžiavusi NSK. 

Tiesa, tuomet  ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pažymėjo, jog jei situacija dėl iš Baltarusijos atskriejančių kontrabandinių balionų vėl pablogėtų, Vyriausybė pasilieka teisę atnaujinti sienos uždarymą. 

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą buvo visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla buvo apribota su tam tikromis išimtimis.

2025-11-19 13:56
Joooooo, toks jausmas, kad mus valdo arba iš durnyno pabėgę, arbai konkrečiai dirbantys ruskiams. Ir taip jau antrą kadenciją iš eilės. Kokiu beprociu reikia būti, kad tokių nesąmonių prisigalvoti?
Atsakyti
REIKALAUJU PRIEŠLAIKINIŲ RINKIMŲ
REIKALAUJU PRIEŠLAIKINIŲ RINKIMŲ
2025-11-19 13:48
GĖDŲ GĖDA LIETVAI, RUGINIENEI IR VISAM SEIMUI.... Šitaip apsikvailinti, šitaip pasirodyti turintiems intelektinę negalią, priimti sprendimus nesvarčius vadovaujantis bobos ligika o paskui su atsiprašymu Lukašenkai nulenkus galvą atsitraukti... TAI NEDARO NE TIK GARBĖS LIETUVAI, TAI PARODO KOKIO ŽEMO INTELEKTO LYGIO YRA VISA LIETUVA.
Atsakyti
Aleksandras
Aleksandras
2025-11-19 13:56
Pastatė lietuva rakum ir privertė atidaryti siena
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (42)
