Lietuva atidaro sieną su Baltarusija

„Atsižvelgiant į Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) šių metų lapkričio 18 d. priimtus sprendimus, jog aplinkybės pasikeitė ir valstybės sienos kirtimo apribojimai, nustatyti 2025 m. spalio 29 d. (…) nebėra būtini, siekiant užtikrinti vidaus saugumą, tikslinga minėtu nutarimu nustatytus apribojimus (…) panaikinti“, – posėdyje kalbėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Kaip skelbta anksčiau, tokį žingsnį Vyriausybei apsvarstyti rekomendavo antradienį posėdžiavusi NSK.
Tiesa, tuomet ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pažymėjo, jog jei situacija dėl iš Baltarusijos atskriejančių kontrabandinių balionų vėl pablogėtų, Vyriausybė pasilieka teisę atnaujinti sienos uždarymą.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą buvo visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla buvo apribota su tam tikromis išimtimis.
