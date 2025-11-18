Vyriausybė svarsto 2 pasienio punktų atvėrimą: sprendimas priklausys nuo rytojaus situacijos

Pasienio punktų atidarymo sprendimas priklausys nuo to, ar situacija nepablogės – valdžia pabrėžė pasiliekanti teisę sienas bet kada neatidaryti arba vėl užverti.
I. Ruginienė kalbėjo, kad yra tariamasi dėl pasienio dviejų punktų atidarymo.
„Šiandien apžvelgę ne tik skaičius, bet ir tam tikrus veiksmus, komisija rekomendavo rytoj Vyriausybės posėdyje svarstyti dviejų punktų, kuriuos uždarėme, atidarymo galimybę“, – sakė ji.
Pasak I. Ruginienės, sienos bus atvertos tik jei rytoj situacija nepablogės, nes valdžia pasilieka teisę bet kada jų neatidaryti arba vėl uždaryti.
„Ne visiems reikia mokėti. Jeigu bus priimtas sprendimas atidaryti sienas, tai vežėjai galės pajudėti. Bet sulaukime rytojaus, nes kiekvieną dieną situacija keičiasi.
Tas perspėjimas, kurį siunčiame ne kartą, kad, jeigu situacija pablogės, mes pasiliekame teisę bet kada vėl uždaryti sienas arba rytoj jas neatidaryti“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
Premjerė dėkinga sąjungininkas, ypač Lenkijai
Anot premjerės, mobiliosios komandos veiksmingai dirba ir užtikrina sulaikymus bei pažeidimų nustatymą, o diplomatinių pastangų dėka sąjungininkai, ypač Lenkija, padeda ir net atidėjo sienų atidarymo sprendimą dviem savaitėms.
„Mobiliosios komandos dirba efektyviai. Tą matome pagal kratas ir sulaikymus, ir pagal pačių balionų detekciją, ir kitas naudojamas priemones.
Antras dalykas, džiaugiamės, kad suveikė ir diplomatiniai kanalai, kad sąjungininkai prisideda ir mus palaiko.
Esu dėkinga Lenkijai, kuri išlaikė pažadą, ir, jau priėmusi sprendimą atidaryti sienas, nukėlė šitą sprendimą dviem savaitėms, kaip man premjeras ir žadėjo“, – dalijosi antradienį NSK posėdžio metu I. Ruginienė.
Pasak Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, klaidų nebuvo padaryta, tačiau kiekvienas politinis sprendimas – pavyzdžiui, uždaryti sienas – sukelia neišvengiamą reakciją, kuri gali paveikti Lietuvos verslą ir vežėjus.
„Nemanau, kad buvo padaryta klaidų. Noriu konstatuoti trečią Niutono dėsnį, kuris veikia ne tik fizikoje, bet ir politikoje: kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį.
Kai padarome kažkokį sprendimą – uždaryti sienas, atoveiksmis gali būti kitoje sienos pusėje su tam tikrais veiksmais į mūsų verslą, į mūsų vežėjus“, – kalbėjo jis.
Sienos atvėrimui būtų reikalinga viena para
Sienos atvėrimui pasiruošti reikėtų vienos paros. Be to, premjerė pabrėžė, kad jei grėsmės lygis pakiltų, siena ir vėl būtų užverta.
„Jei situacija pablogės, pasiliekame teisę be kada vėl uždaryti sienas, arba rytoj jų neatidaryti“, – akcentavo Vyriausybės vadovė.
I. Ruginienė sakė, kad siūlymui atverti pasienio punktus neturėjo įtakos Lenkijos sprendimas pirmadienį atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija.
„Neturėjo jokios įtakos, nes kuomet aš pati skambinau Lenkijos premjerui, tikrai nebuvau įsitikinusi, kad mes sutarsime, kad jie pavėlins, nes jie jau buvo pranešę savo piliečiams, kad jie atveria sienas, ir pavėlino atidarymą dėl to, kad pasišnekėjome ir aš to paprašiau“, – pasisakė premjerė.
Iš šio susitikimo ragina nesitikėti per daug
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad antradienį Lavoriškių pasienio punkte įvykus Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių techniniam susitikimui, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ragina iš šio susitikimo per daug nesitikėti.
Savo ruožtu prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis paragino abiejų šalių pasieniečių susitikimo nevadinti derybomis.
„Nevadinkime to derybomis. Tai yra techninis pareigūnų susitikimas. Dėl ko derėtis? Patys sau kelkite klausimą“, – po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio žurnalistams komentavo D. Matulionis.
Kaip skelbta, antradienį neveikiančiame Lavoriškių pasienio kontrolės punkte įvyko Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių ekspertinio lygio susitikimas. Abiem pusėms atstovavo valstybių sienos apsaugos žinybų vadovų pavaduotojai Donatas Škarnulis ir Romanas Podlinevas.
Šiuo metu atliekami 22 ikiteisminiai tyrimai, susiję su kontrabanda
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigė, kad šiuo metu yra atliekami 22 ikiteisminiai tyrimai, kurie yra susiję su kontrabandą gabenusiais meteorologiniais balionais. Pasak jos, visuose tyrimuose yra sulaikyti 53 įtariamieji, o 26 asmenys apklausti kaip specialieji liudytojai.
„Turime jau bylų išnagrinėtų teisme. Šiuo metu teismui perduota 19 bylų ir turime 22 asmenis nuteistus“, – sakė N. Grunskienė. Ji pažymėjo, kad asmenys nuteisti dėl akcizais neapmokestintų prekių kontrabandos.
Ji pažymėjo, kad asmenys nuteisti dėl akcizais neapmokestintų prekių kontrabandos. Apie techninį lietuvių ir baltarusių pasieniečių susitikimą praeitą savaitę užsiminė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tuo metu jis teigė, kad pokalbio tikslas yra aptarti, kaip abiejų šalių tarnyboms būtų įmanoma užkardyti kontrabandą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!