Seimas ketina apsispręsti dėl 2025-ųjų Laisvės premijos paskyrimo Šernui

Skirti jam garbingą apdovanojimą pasiūlė Rimos Baškienės vadovaujama parlamentinė Laisvės premijų komisija.
Seimui pritarus, apdovanojimą T. Šernui planuojama tradiciškai įteikti Laisvės gynėjų dieną – 2026 m. sausio 13-ąją.
T. Šernas būtų 16-asis Laisvės premijos laureatas.
Praėjusiais metais Laisvės premija įteikta Lietuvos neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyviui, publicistui, buvusiam politiniam kaliniui, kunigui Juliui Sasnauskui.
Nuo 2011 m. Seimas, siekdamas įvertinti asmenų ir organizacijų pasiekimus bei indėlį puoselėjant nepriklausomybės ir laisvės idėjas, ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, kasmet sausio 13-ąją teikia Laisvės premiją.
