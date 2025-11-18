 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Grunskienė kreipsis į Seimą dėl Antano Nedzinsko teisinės neliečiamybės panaikinimo

2025-11-18 06:35 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 06:35

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipsis į Seimą dėl parlamentaro, socialdemokratų frakcijos nario Antano Nedzinsko teisinės neliečiamybės panaikinimo. 

Antanas Nedzinskas (Lukas Balandis/BNS)

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipsis į Seimą dėl parlamentaro, socialdemokratų frakcijos nario Antano Nedzinsko teisinės neliečiamybės panaikinimo. 

1

Teisėsauga siekia politiką patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ byloje.

Generalinė prokurorė N. Grunskienė kreipiasi į parlamentą, įvertinusi surinktus duomenis ikiteisminiame tyrime, susijusiame su 2019–2023 metų kadencijos Trakų rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teisėsauga skelbia, jog tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad Seimo nario A. Nedzinsko,  nuo 2020 m. gruodžio 17 d. iki 2023 m. balandžio 14 d. laikotarpiu ėjusio Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, veiksmuose yra nusikalstamų veikų požymių.

Pats A. Nedzinskas teigė kaltu nesijaučiantis. Politikas sakė, kad kreipsis į Seimą dėl neliečiamybės atsisakymo supaprastinta tvarka, nesudarant komisijos. 

„Kaltas nesijaučiu, iš šiukšliadėžių čekių nerankiojau. Čekiai, kurie nėra mano vardu, yra mano artimųjų arba kolegų, kurie man padėjo kaip tarybos nariui. Nes didžiąją tarybos nario laiko dalį aš neturėjau asmeninio automobilio, skolindavausi. Todėl ir atsirado čekių svetimais vardais“,  – žurnalistams praėjusią savaitę sakė A. Nedzinskas. 

Išklausius generalinio prokuroro pranešimą dėl Seimo nario patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, sprendžiama, ar sudaryti tyrimo komisiją dėl parlamentaro imuniteto panaikinimo. Vėliau Seimas balsuoja dėl komisijos išvados.

Parlamentaras, kurį siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn, teisinės neliečiamybės gali atsisakyti ir supaprastinta tvarka.

Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių. 

Į viršų