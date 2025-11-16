Seime – siūlymai išleisti dar virš 0,6 mlrd. eurų: štai kam skirtų pinigus

Praėjusią savaitę parlamentarai įregistravo daugiau nei šešias dešimtis pataisų siūlydami įvairias išlaidas didinti daugiau nei 0,5 mlrd. eurų.
Seimo nariai siūlo papildomai rasti pinigų kultūros darbuotojų, mokytojų, statutinių pareigūnų, socialinių darbuotojų bei slaugytojų algoms bei pensijoms didinti, taip pat infrastruktūrai, pastatų statybai ir rekonstrukcijai, keliams.
Be kita ko, esama siūlymų mažinti biudžeto projekte numatytas išlaidas.
Daugiausiai lėšų reikalaujančias pataisas įregistravo demokratai Linas Kukuraitis, Rima Baškienė ir Tomas Tomilinas – jie siūlo 13,2 proc. didinti ne tik individualią, bet ir pagrindinę pensijos dalį, o tam papildomai reikėtų 128 mln. eurų.
Parlamentarai siūlo šias išlaidas padengti surinkus daugiau nei prognozuota gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir „Sodros“ įplaukų.
Visi papildomų lėšų prašymai bus svarstomi Seime priimant biudžetą. Į daugelį siūlymų Seimas paprastai neatsižvelgia. Juos dar turės įvertinti ir Vyriausybė.
Norint, kad papildomos lėšos biudžete būtų numatytos, už siūlymą turi balsuoti ne mažiau kaip 71 parlamentaras.
Prašoma daugiau lėšų atlyginimams
Grupė demokratų siūlo kelti kultūros darbuotojų atlygimus 2,6 proc. punkto daugiau nei numatyta – 7,6 proc. bei tam papildomai skirti bent 3,6 mln. eurų.
Trys „valstiečiai“, vienas Lenkų rinkimų akcijos atstovas bei pora parlamentarų iš Mišrios narių grupės siūlo slaugytojų darbo užmokesčiui didinti papildomai skirti 57,2 mln. eurų sumažinus kitų metų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) biudžetą iki 25 mln. eurų. Šiais metais LRT biudžetas siekė 80 mln. eurų.
Be to, Seimo nariai užregistravo aštuonias pataisas, kuriomis statutinių pareigūnų algų kėlimui raginama papildomai numatyti 257,4 mln. eurų.
Buvusi švietimo ministrė, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė bei konservatorius Liutauras Kazlavickas siūlo 60 mln. eurų pridėti mokytojų atlyginimams. Pasak opozicijos atstovų, tiek pajamų galima surinkti iš akcizų, jei nebūtų stabdomas dyzelio akcizų kintamosios dalies didinimas, kaip siūlo Finansų ministerija.
Be to, liberalas Simonas Kairys ir L. Kazlavickas registravo pataisą, kad papildomai 17 mln. eurų būtų skiriama mokinių vadovėliams.
Grupė demokratų, tarp kurių ir buvęs ekonomikos ministras Lukas Savickas, siūlo papildomai skirti 0,5 mln. eurų Ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbuotojų algoms didinti bei naujoms pareigybėms steigti.
Pinigų reikia infrastruktūrai, pastatų statybai ir rekonstravimui
„Aušriečiai“ Daiva Žebelienė ir Remigijus Žemaitaitis trims darželiams Šilutėje modernizuoti nori skirti 4 mln. eurų, pėsčiųjų ir dviračių takui tame pačiame mieste – 3,6 mln. eurų, Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios tvarkybai – 0,27 mln. eurų bei Šilutės rajone, parke prie Atmatos upės, suprojektuoto bokšto statybai – 2 mln. eurų.
Socialdemokratė Indrė Kižienė registravo pasiūlymą, kad 0,4 mln. eurų būtų skirti Širvintų krašto kovų už laisvę muziejui įrengti Kernavėje, dar 1 mln. eurų – Ukmergės daugiafunkcinio sporto komplekso statybai, 0,4 mln. eurų – Ukmergės kultūros centro fasado renovacijai, 5 mln. eurų – šio miesto pietvakarinio aplinkkelio paruošiamiesiems ir daliai statybos darbų.
Šios iniciatyvos kelia klausimą dėl atitikimo koalicijos susitarimui.
Rugpjūtį valdantieji sutarė, kad jų frakcijų narių pasiūlymai, kurie turi įtakos valstybės biudžeto pajamoms ir išlaidoms, taip pat pasiūlymai, darantys įtaką šešėlinei ekonomikai ir (arba) valstybės skolai, turi būti teikiami tik suderinus su Vyriausybės nariais ir pristačius juos koalicinėje taryboje.
Mišriai Seimo grupei priklausantis Vytautas Sinica siūlo numatyti 1 mln. eurų Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos rekonstrukcijai ir koncertų salės projektavimui.
„Valstietis“ Eimantas Kirkutis ir demokratė Rima Baškienė siūlo skirti 2 mln. eurų gaisrinės pastato Kuršėnuose statybai.
Siūlo mažinti finansavimą gynybai
„Aušriečiai“ Aidas Gedvilas ir Lina Šukytė-Korsakė, valstiečiai Rimas Jonas Jankūnas ir Bronis Ropė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovas Jaroslavas Narkevičius ir Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Vitalijus Šeršniovas siūlo mažinti finansavimą gynybai iki 5 proc. BVP – tiek pat, kiek NATO šalys buvo įpareigotos Hagos viršūnių susitikimo deklaracijoje.
Tokiu atveju finansavimas gynybai sumažėtų iki 4,5 mlrd. eurų, o laisvus 346,7 mln. eurų Seimo nariai siūlo skirti vidaus saugumui ir keliams.
Vyriausybė kitų metų biudžete siūlo gynybai skirti 5,38 proc. BVP.
Be to, trys „valstiečiai“, V. Šeršniovas bei V. Sinica siūlo mažinti finansavimą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai iki 0,6 mln. eurų. Šiuo metu jai skiriama 0,9 mln. eurų, o kitąmet norima finansavimą didinti iki 1,5 mln. eurų.