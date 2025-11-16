 
Atsiras naujas mokestis, jei norėsite laidoti artimuosius? Seime – naujas siūlymas

2025-11-16 09:20 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-16 09:20

Seimas svarstys siūlymą nustatyti rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtą kolumbariumo nišą. 

Kolumbariumas (nuotr. Lukas Balandis/BNS)

Seimas svarstys siūlymą nustatyti rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtą kolumbariumo nišą. 

1

Siekiant užtikrinti šių laidojimo vietų plėtrą, Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Tomas Tomilinas antradienį pateikė parlamentui tai numatančias įstatymų pataisas. 

Pasak jo, 2022 m. lapkričio mėnesį įsigaliojus Žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisoms, savivaldybės prarado anksčiau turėtą galimybę surinkti lėšų, reikalingų naujų kolumbariumų statybai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Baigėsi tuo, kad savivaldybės nebestato kolumbariumų, privati rinka po truputį perima šitą paslaugą.

Ateityje, ypač rajonuose, tiesiog neliks galimybės žmonėms laidoti artimuosius už tam tikrą nedidelį mokestį. (...) Mano giliu įsitikinimu, turime grąžinti anksčiau galiojusią tvarką ir neskatinti privačių kolumbariumų plėtros regionuose, nes ta paslauga dėl didelės kainos nebus prieinama gyventojams“, – pateikdamas projektą iš Seimo tribūnos sakė T. Tomilinas. 

REKLAMA

Jis siūlo įteisinti vienkartinę rinkliavą, kurios dydį nustatytų savivaldybės tarybos. Parlamentaro teigimu, tai nebus didelė finansinė našta gyventojams, nes savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į labiausiai pažeidžiamų žmonių interesus, galės jiems sumažinti rinkliavos dydį.

„Jeigu pagal socialinę padėtį žmogui yra per brangu mokėti, pavyzdžiui, 300–500 eurų už kolumbariumo nišą, iš socialinės paramos biudžeto galima jam suteikti papildomą pagalbą. (...) Jeigu savivaldybė norės nustatyti nulinį mokestį, tai jokių problemų. Nustatyti rinkliavą lygią nuliui arba 1 euro niekas nedraudžia. Čia yra savivaldybės teisė“, – teigė Seimo Aplinkos apsaugos komitete dirbantis T. Tomilinas. 

Jis akcentavo, kad šiuo metu savivaldybės neturi paskatos statyti kolumbariumus, nes iš jų atimta galimybė paimti net simbolinį mokestį.

„Jeigu nenorime, kad būtų vieši kolumbariumai, tai tada jų ir nebus. Bus labai brangūs privatūs ir tai reikštų paskatą žmonėms laidotis žemėje“, – sakė T. Tomilinas. 

Iniciatyvą pasirašė ir socialdemokratė Indrė Kižienė. 

„Tai ne apie mokamas ar nemokamas vietas, tai apie galimybę pasirinkti. Kviesčiau kolegas palaikyti pasirinkimo laisvę ir galimybę žmogui įsivertinti, kokios padėties norėtų, kai išauš ta valanda“, – sakė I. Kižienė. 

Mato kitą medalio pusę: ar neišaugs kapinių poreikis?

Projektui oponavę parlamentarai svarstė, kad nustačius rinkliavą už kolumbariumo nišą, žmonės gali nesirinkti tokio laidojimo būdo.

„Pagalvokime, kiek žmonių vis tik nesirinks tokiu atveju mokėti, o pasirinks nemokamą galimybę pasilaidoti žemėje. Ar tada neišaugs kapinių poreikis?“ – svarstė demokratė Rima Baškienė. 

Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūno pavaduotojas Eimantas Kirkutis mano, kad laidojimui savivaldybės kapinėse žemėje ir laidojimui kolumbariume turėtų būti vienodos sąlygos. 

„Jeigu savivaldybės žemė – nemokamai, tai kolumbariumas – irgi nemokamai. (...) Antra medalio pusė yra tokia, kad tie, kurie turės pinigų, galės susimokėti ir laidos kolumbariume, o tie, kurie neturės pinigų, laidos žemėje. Tokiu atveju, ar nebus segreguojami gyventojai, kurie yra turtingi ir neturtingi?“ – svarstė projektui nepritariantis E. Kirkutis. 

Dar griežčiau nesuteikęs buvo jo frakcijos kolega, „valstietis“ Valius Ąžuolas. Jo teigimu, kadangi žmogus visą gyvenimą moka mokesčius, už tai tikisi gauti bent jau nemokamą vietą laidotuvėms.

„Jeigu kokios nors savivaldybės prarado pareigą žmogų palydėti į paskutinę kelionę, suteikti vietą, kur ilsėtis, čia jau su sąžine kažkas yra blogai. Realiai tam žmogus ir moka mokesčius, kad turėtų galimybę būti palaidotas ir pagerbtas. Palikime tą paskutinę galimybę žmogui gauti nemokamą vietą amžinajam poilsiui. Šiandien galima urną ir į kapą įdėti, galima išskirti mažesnę kapo vietą urnai, tų galimybių yra įvairiausių“, – sakė V. Ąžuolas.

Kaip pastebėjo Seimo demokratas Kęstutis Mažeika, jei nieko nebus daroma, kapinių plotai plėsis. Todėl jis ragino pradėti diskusijas, kurios padės rasti tinkamiausią variantą.

Seimas nutarė gruodžio 16 d. tęsti šio klausimo svarstymą. Iki tol palaikymą pateikimo stadijoje sulaukusias Žmonių palaikų laidojimo ir Rinkliavų įstatymų pataisas turės apsvarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių, Aplinkos apsaugos, Biudžeto ir finansų komitetai. 

Šiuo metu Žmonių palaikų laidojimo įstatyme nustatyta, kad savivaldybės lėšomis įrengtos kolumbariumo nišos skiriamos neatlygintinai.

indeliai.lt

