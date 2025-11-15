Seimas – už didesnę elektros vartotojų apsaugą, tinklo lankstumą

Tai numato Energetikos ministerijos parengti įstatymų pakeitimai.
Pažeidžiami vartotojai turės teisę prašyti skolos išdėstymo per ilgesnį – iki 12 mėn. – laikotarpį, bus apribojamas elektros tiekimo nutraukimas pažeidžiamiems vartotojams ginčo nagrinėjimo metu, įtvirtinamas draudimas energetikos įmonėms nutraukti elektros tiekimą ar sutartį ginčo nagrinėjimo metu.
Taip pat nustatyta pareiga elektros tiekėjams siūlyti 12 mėn. fiksuotos kainos terminuotas sutartis ir nebuitiniams vartotojams, tai leis verslui planuoti išlaidas ir apsisaugoti nuo kainų svyravimų – iki šiol tokią pareigą tiekėjai turėjo tik buitiniams vartotojams.
„Šiais pakeitimais kuriame lankstesnę, patikimesnę ir atsparumu grįstą elektros energetikos sistemą. Tai leis efektyviau išnaudoti tinklų infrastruktūrą, skatinti atsinaujinančios energijos plėtrą ir užtikrinti vartotojų apsaugą – ypač pažeidžiamiausių grupių“, – pranešime teigė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Didės elektros sistemos lankstumas, įtvirtinant lankstumo paslaugų ir elektros vartojimo piko mažinimo mechanizmus, reglamentuojant elektros energijos paklausos telkimo veiklą ir nustatant nacionalinių lankstumo poreikių vertinimo tvarką.
Supaprastinama kaupimo įrenginių plėtra – iki 100 kilovatų (kW) galios įrenginiams, kurie neparduoda elektros energijos į tinklą, nebereikės leidimų.
Be to, bus įgyvendinamas lanksčiojo prijungimo prie tinklų modelis, leidžiantis prijungti daugiau įrenginių riboto pralaidumo skirstomųjų tinklų ruožuose, jei naudotojas sutinka su laikinais galios apribojimais, kol bus įgyvendinta tinklų plėtra.
Taip pat bus pagerintos sąlygos aktyviems elektros energijos vartotojams ir energetikos bendrijoms – jos galės gaminti energiją nutolusiuose objektuose ir susieti kelis įrenginius su viena vartojimo vieta.
Įstatymo pakeitimais į nacionalinę teisę perkeliamos Europos Sąjungos (ES) elektros rinkos dizaino reformos nuostatos, priimtos 2024 m. siekiant sustiprinti Europos elektros rinkos atsparumą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!