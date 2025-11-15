 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas – už didesnę elektros vartotojų apsaugą, tinklo lankstumą

2025-11-15 17:37 / šaltinis: ELTA
2025-11-15 17:37

Seimas šią savaitę pritarė įstatymų pakeitimams, kuriais bus stiprinama elektros vartotojų apsauga, užtikrinamos stabilesnės kainos ir didinamas sistemos lankstumas.

Lietuvos Respublikos Seimas. ELTA / Julius Kalinskas

Seimas šią savaitę pritarė įstatymų pakeitimams, kuriais bus stiprinama elektros vartotojų apsauga, užtikrinamos stabilesnės kainos ir didinamas sistemos lankstumas.

Tai numato Energetikos ministerijos parengti įstatymų pakeitimai.

Pažeidžiami vartotojai turės teisę prašyti skolos išdėstymo per ilgesnį – iki 12 mėn.  – laikotarpį, bus apribojamas elektros tiekimo nutraukimas pažeidžiamiems vartotojams ginčo nagrinėjimo metu, įtvirtinamas draudimas energetikos įmonėms nutraukti elektros tiekimą ar sutartį ginčo nagrinėjimo metu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat nustatyta pareiga elektros tiekėjams siūlyti 12 mėn. fiksuotos kainos terminuotas sutartis ir nebuitiniams vartotojams, tai leis verslui planuoti išlaidas ir apsisaugoti nuo kainų svyravimų – iki šiol tokią pareigą tiekėjai turėjo tik buitiniams vartotojams.

„Šiais pakeitimais kuriame lankstesnę, patikimesnę ir atsparumu grįstą elektros energetikos sistemą. Tai leis efektyviau išnaudoti tinklų infrastruktūrą, skatinti atsinaujinančios energijos plėtrą ir užtikrinti vartotojų apsaugą – ypač pažeidžiamiausių grupių“, – pranešime teigė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Didės elektros sistemos lankstumas, įtvirtinant lankstumo paslaugų ir elektros vartojimo piko mažinimo mechanizmus, reglamentuojant elektros energijos paklausos telkimo veiklą ir nustatant nacionalinių lankstumo poreikių vertinimo tvarką. 

Supaprastinama kaupimo įrenginių plėtra – iki 100 kilovatų (kW) galios įrenginiams, kurie neparduoda elektros energijos į tinklą, nebereikės leidimų.

Be to, bus įgyvendinamas lanksčiojo prijungimo prie tinklų modelis, leidžiantis prijungti daugiau įrenginių riboto pralaidumo skirstomųjų tinklų ruožuose, jei naudotojas sutinka su laikinais galios apribojimais, kol bus įgyvendinta tinklų plėtra. 

Taip pat bus pagerintos sąlygos aktyviems elektros energijos vartotojams ir energetikos bendrijoms – jos galės gaminti energiją nutolusiuose objektuose ir susieti kelis įrenginius su viena vartojimo vieta.

Įstatymo pakeitimais į nacionalinę teisę perkeliamos Europos Sąjungos (ES) elektros rinkos dizaino reformos nuostatos, priimtos 2024 m. siekiant sustiprinti Europos elektros rinkos atsparumą.

