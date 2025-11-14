Almina bijo augančių elektros kainų: „Galėčiau būti įsijungus televizorių, bet taupau“

Tiesa, energetikos ministras mėgina raminti, kad bent jau nepasiturinčius gyventojus, neįgaliuosius ir senjorus nuo elektros brangimo apsaugos – jiems elektrą vyriausybė nusprendė dešimtadaliu atpiginti.
Senjorė Almina gyvena kiek įmanoma taupydama. Gaudama 500 eurų pensiją, 80-metė moteris ir elektrą stengiasi naudoti tik būtiniausiems dalykams, kad per mėnesį neprisuktų daugiau 20 eurų.
„Taupau, nedegu elektros, tamsu yra ir dabar, galėčiau būti įsijungus televizorių, bet taupau“, – pasakoja Almina.
Moteris labai laukia nuo naujų metų Vyriausybės pažadėtos dešimtadaliu didesnės pensijos, tačiau šį laukimą jau apkartino naujausia žinia, jog nuo sausio ir už elektrą ji turės mokėti dešimtadaliu brangiau.
Elektra brangs, be ne visiems
Dabartinis 20,5 ct/kWh tarifas padidės iki 22,5 ct/kWh. Tiesa, Vyriausybė nusprendė nuo elektros brangimo apsaugoti bent pažeidžiamiausius vartotojus – pensininkus, neįgaliuosius ir nepasiturinčius gyventojus.
Jiems visuomeninę elektrą žada atpiginti dešimtadaliu, tai yra apie 2 ct/kWh. Ir tam panaudoti iš elektros tiekėjų surinktus apie 12 mln. eurų už viršpelnius, gautus prieš trejus metus per Rusijos sukeltos energetikos krizės kainų šuolį.
„Pažeidžiamiems vartotojams elektros energijos kaina mažėtų palyginti su dabartine visuomeninio tiekimo kaina. Tai esminė žinia, o visuomeninio tiekimo kainą patvirtins VERT (Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – tv3.lt). Tai ilgalaikis sprendimas išlaikant skirtumą tarp visuomeninės ir pažeidžiamų vartotojų kainos“, – teigia energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas
Ministras prognozuoja, kad elektrą pigiau galės pirkti apie 400 tūkst. mažiausiai jos suvartojančių gyventojų, o per mėnesį jie sutaupys po maždaug 2 eurus.
„Didelio ekonominio poreikio mažinti kainą nėra, visos kitos kainos didėja, kitos kainos didės ir dėl Vyriausybės sprendimų. Gal čia toks bandymas turėti gerų žinių prastų žinių krepšelyje“, – komentuoja Seimo narė, konservatorė Ingrida Šimonytė.
Kitais metais elektra brangs ir nepriklausomų elektros tiekėjų vartotojams. Anot VERT vadovo Renato Pociaus, reguliuojama dalis gali pabrangti maždaug 1 centu.
„Skirstymo kaina šiek tiek auga, jei žiūrėtume bendrai sisteminių paslaugų kainą, buitiniams vartotojams augs apie 1 ct su PVM kitais metais“, – teigia R. Pocius.
1 nepriklausomas tiekėjas pranešė kelsiantis kainas
Ir tai – dar ne visi kitąmet gresiantys elektros brangimai. Papildomai susimokėti už į tinklą patiektą elektrą turės ir saulės elektrines įsirengę vartotojai. Energijos tiekimo bendrovės skundžiasi, kad nemokamai įpareigotos grąžinti pasaugotą elektrą gaminantiems vartotojams patiria nuostolius, kurie siekia dešimtis milijonų eurų per metus.
Tad Vyriausybė ruošiasi ir gaminančius vartotojus apmokestinti iki 1 centro už kiekvieną į tinklą patiektą kilovatvalandę.
„Subalansuotas sprendimas tarp gaminančių, visų kitų vartotojų ir tiekėjų. Tikiuosi, jam bus pritarta Vvyriausybėje ir jis atkeliaus į Seimą. 1 ct – lubos, iki kurių galėtų būti toks dydis. Kasmet būtų perskaičiuojama“, – teigia Ž. Vaičiūnas.
Tačiau energijos tiekėjai tvirtina, kad toks mokestis jų nuostolius kompensuos nepakankamai.
„Gaminantis vartotojas pateikia į tinklą energiją pigiausiom valandom, o atsiima vakarinėmis, brangiausiomis. Skirtumas susidaro, jis gamina mums nuostolius“, – komentuoja „Enefit“ vadovas Valdemaras Fiodorovičius.
„Toks kompensavimo modelis nepakankamas visiems nuostoliams padengti. Ne tik gaminantys vartotojai mokės iki 1 ct už atgautą patiektą energiją, bet ir galimai visi vartotojų mokesčiai bus šiek tiek padidinti per VIAP dedamąją“, – prideda „Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.
Vienas iš nepriklausomų tiekėjų – „Enefit“ jau nusprendė padidinti mėnesinį mokestį savo klientams, kuris naujoms sutartims sieks 5–7 eurus per mėnesį. Kiti tiekėjai iki 2 euro siekiančio mokesčio didinti dar nesirengia.
