  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskio interviu metu dingo elektra: prezidento reakcija užfiksuota įraše

2025-11-10 11:33
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-10 11:33

Per Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio interviu „The Guardian“ du kartus dingo elektra, rašo „The New Voice of Ukraine“.

Zelenskis atviravo, kas laukia okupuotų teritorijų: paliaubos įmanomos už kelių savaičių (nuotr. Telegram)

0

Interviu vyko Marijinsko rūmuose, Kyjive. Šie rūmai yra Ukrainos prezidento rezidencija.

Pirmą kartą elektra dingo pokalbio pradžioje, šviesos išsijungė.

„O Dieve, ar elektra išsijungė?“ – sureagavo žurnalistas Luke Hardingas.

Netrukus elektra atsirado, šviesos įsižiebė.

Tačiau vėliau elektra dingo dar kartą. V. Zelenskis nusišypsojo.

„Matote? Toks yra gyvenimas“, – sakė jis.

V. Zelenskis pokalbį pasiūlė tęsti be vertimo ausinių, nes jos neveikė be elektros. Tada V. Zelenskis perėjo prie anglų kalbos, kad atsakytų į klausimus apie Jungtinės Karalystės pajėgų buvimą Ukrainoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Zelenskis: Rusija gali atverti antrąjį frontą Europoje dar prieš pasibaigiant karui Ukrainoje

Rusija gali pradėti agresiją prieš kitą Europos šalį dar nepasibaigus karui su Ukraina, sekmadienį interviu „The Guardian“ pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Aš taip manau. Jis gali tai padaryti. Europai derėtų atsisakyti visuotinio skepticizmo, kad (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas pirmiausia nori okupuoti Ukrainą ir tik tada gali pajudėti kur nors kitur. Jis gali daryti ir viena, ir kita tuo pačiu metu“, – sakė V. Zelenskis. 

Prezidentas pabrėžė, kad Kremlius vykdo „hibridinį karą prieš Europą“ ir išbando NATO raudonąsias linijas. Jis susiejo piktybinės veiklos padidėjimą visoje Europoje – ypač dronų įsiveržimą į Lenkiją ir jų pasirodymą virš Kopenhagos, Miuncheno ir Briuselio oro uostų – su Rusijos negebėjimu pasiekti reikšmingą pažangą mūšio lauke. 

„Kalbant apie vertybes, Ukraina yra kur kas artimesnė JAV nei Rusija“, – sakė V. Zelenskis. 

Jis teigė, kad fronte prie Pokrovsko Rusija dislokavo 170 tūkst. karių, Donecko srityje vyksta įnirtingiausios kovos, bet ten Rusija nepasiekia sėkmės, o patiria didelius nuostolius. Pasak V. Zelenskio, spalį Rusijos nuostoliai buvo rekordiniai – žuvo ir buvo sužeista 25 tūkst. žmonių.

