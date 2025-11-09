Po masinių Rusijos atakų – paralyžiuota Ukraina: nutrūko elektros, vandens, šilumos tiekimas

Maskva, kuri pastaraisiais mėnesiais suintensyvino išpuolius prieš Ukrainos infrastruktūrą, naktį iš šeštadienio į sekmadienį paleido šimtus dronų į energetikos objektus visoje šalyje.
Dėl išpuolių keliuose miestuose nutrūko elektros, šilumos ir vandens tiekimas, o valstybinė energetikos įmonė „Centerenerho“ įspėjo, kad jos elektros gamybos pajėgumai „sumažėjo iki nulio“.
„Beprecedentis skaičius raketų ir nesuskaičiuojama daugybė dronų – po kelis per minutę – taikėsi į tas pačias šilumines elektrines, kurias atkūrėme po pražūtingos atakos 2024 metais“, – sakoma „Centerenerho“ pareiškime.
Sekmadienį daugelyje Ukrainos regionų elektros tiekimas bus nutrauktas nuo 8 iki 16 valandų per dieną, kol bus atliekami remonto darbai ir nukreipiamas energijos tiekimas, pranešė valstybinis elektros perdavimo sistemos operatorius „Ukrenerho“.
Ukrainos energetikos ministrė pavadino tai „viena sunkiausių naktų per visą šį plataus masto karą“.
Nors padėtis šiek tiek stabilizavosi, Kyjivo, Dnipropetrovsko, Donecko, Charkivo, Poltavos, Černihivo ir Sumų srityse elektros tiekimas gali ir toliau reguliariai nutraukiamas, šeštadienio vakarą sakė Svitlana Hrynčuk.
„Priešas sudavė masinį smūgį balistinėmis raketomis, kurias labai sunku numušti. Sunku prisiminti tokį tiesioginių smūgių energetikos objektams skaičių nuo invazijos pradžios“, – teigė ji vietos transliuotojui „United News“.
Užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad Rusija dronais nusitaikė į dvi branduolinės energijos pastotes Vakarų Ukrainoje, ir paragino Jungtinių Tautų (JT) branduolinės energetikos priežiūros instituciją reaguoti.
Anot jo, šios pastotės maitino Chmelnyckio ir Rivnės atomines elektrines, esančias maždaug už 120 ir 95 kilometrų nuo Lucko.
„Rusija sąmoningai kelia pavojų branduolinei saugai Europoje. Raginame skubiai sušaukti TATENA valdytojų tarybos posėdį ir reaguoti į šią nepriimtiną riziką“, – vėlai šeštadienį platformoje „Telegram“ rašė jis, turėdamas omenyje Tarptautinę atominės energijos agentūrą.
A. Sybiha taip pat paragino Kiniją ir Indiją – tradiciškai dideles Rusijos naftos pirkėjas – spausti Maskvą nutraukti atakas.
