„Vaikai nuo mažens supranta, kad karas yra norma“ – įspėja apie Rusijos žingsnius

Daliai rusų darželinukų mokantis pagal karinio mokymo kursus, Lietuvos atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis komentavo, kad tokiais veiksmais Rusija toliau ruošiasi ilgalaikiam konfliktui su Vakarais, o Putinas į rusų visuomenę žiūri kaip į „patrankų mėsą“.
„Ekonominiu augimu pasigirti Rusija ilgai negalės ir jau negali, bet pradeda nuo savo būsimų piliečių indoktrinavimo jau nuo kūdikystės. Vaikai jau nuo mažens supranta, kad karas yra norma, kad tai nėra kokia nors išimtis“, – kalbėjo atsargos pulkininkas.
Jo teigimu, tokiu būdu Kremlius mėgina užauginti režimui lojalią kartą, kuri neturi kritinio mąstymo, yra militarizuota ir pasiruošusi vykdyti režimo valią.
Politologas ir saugumo specialistas Deividas Šlekys pažymi, kad jau ir anksčiau Rusija (o dar anksčiau ir Sovietų Sąjunga) daugybę metų mokė kautis paauglius vadinamojoje „Jaunojoje gvardijoje“, kur mokiniai buriasi į būrelius, mokosi karinių rikiuočių, rengia vizitus į kariuomenę bei mokosi naudotis ginklais.
„Rusijoje prie Maskvos 100 kilometrų spinduliu ar arčiau yra didžiulis pramogų patriotinis parkas „Patriotas“, kaip vadina patys – karinis Disneilendas. Tai, jeigu pasislinko į jaunesnę amžiaus vaikų kategoriją, tai yra logiška tąsa to, ką jie (rusai – tv3.lt) darė iki šiol ir kokias turi istorines patirtis jaunimo mokyme ir patriotizmo, karybos reikalų indoktrinavime“, – komentavo D. Šlekys.
„Sovietų Sąjungoje jau nuo mažų dienų, nuo pradinių klasių mokyklose vaikai buvo mokomi vienokio ar kitokio sąlyčio su karyba. Aš pats esu gimęs sovietmečio laikais ir pirmas klases lankiau dar sovietinėje Lietuvoje. Ir tikrai prisimenu, kad būdamas pirmoje klasėje per fizinio lavinimo pamokas buvau mokomas mėtyti daiktus į tolį ir daiktai, kuriuos mes mėtėm, buvo granatų butaforijos“, – pridėjo politologas.
Grėsmė iš Rusijos ateityje nemažės
D. Šlekys taip pat pridūrė, kad tokie veiksmai rodo, kad ieškoti dialogo su Rusija ateityje bus sunku, kadangi užaugusiems rusų vaikams bus paprasčiausiai sunku priimti istoriją iš mūsų perspektyvos.
„Kai jiems bus 20-30 metų, jie sunkiai priims mūsų istorijos matymą apie tą pačią Rusiją, jos elgseną. Bus daug sunkiau įeiti į pokalbį su jais, nes jų retorika bus militaristinė.
Nes nori, nenori, kai nuo mažų dienų šneki apie karą, apie karo herojiškumą ir, tikėtina, turbūt apie karo neišvengiamumą, tai įeiti į diplomatinį pokalbį, rasti kompromisą yra labai sudėtinga. Nesakau, kad nėra įmanoma, bet sudėtinga“, – teigė politologas.
Tuo metu V. Malinionis atkreipė dėmesį, jog Vakarai negali atsipalaiduoti ir privalo į saugumą žiūrėti labai rimtai, kadangi grėsmė iš Rusijos pusės nemažės.
„Reikia suprasti, kad energija ir resursai saugumui tikrai nemažėja, turi nemažėti, o tik augti, kad būtų galima proporcingai atgrasyti šitą režimą Rusijoje“, – kalbėjo V. Malinionis.
Be to, jis pabrėžė, kad Baltijos valstybės ir toliau turi aktyviai komunikuoti su Vakarų Europos šalimis, esančiomis toliau nuo Rusijos sienos ir užsiminė apie būtinybę ruoštis galimai Rusijos agresijai.
„Jeigu Rusijai pavyktų atsiimti Rytų Europą, tada ta grėsmė Vakarų Europai toliau tik didėtų ir tikriausiai ji vis tiek įsitrauktų kada nors į karą su Rusija. Tai, kad to neįvyktų, mums reikia įtikinėti savo NATO sąjungininkus Europoje, kad tai rimta ir ne vien įtikinėti, bet ir rodyti pavyzdį“, – akcentavo V. Malinionis.
Darželinukus moko naudotis ginklais
Remdamasi nepriklausoma Rusijos žiniasklaidos priemone „Verstka“, JK ministerijos Gynybos žvalgyba pranešė, kad nuo Rusijos plataus masto įsiveržimo į Ukrainą 2022 m. daugiau nei 100 šalies vaikų darželių pradėjo rengti karinio mokymo kursus.
„Pranešama, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai mokomi žygiuoti, „žaismingai“ praktikuotis kovos veiksmus (ir) elgtis su šaunamaisiais ginklais“, – teigė ministerija.
„Verstka“ turimomis žiniomis, Rusijoje vaikai taip pat susitinka su „neteisėtos invazijos į Ukrainą dalyviais“. Kursais siekiama skatinti patriotizmą ir „padėti ankstyvajame karjeros planavimo etape“.
Pasak JK Gynybos ministerijos, pranešimai apie Rusijos vaikų darželiuose didėjantį kariuomenės kadetų rengimo programų skaičių byloja apie militarizuojamą šalies švietimą.
Ministerijos teigimu, vaikų Rusijoje indoktrinavimas „ilgainiui įtvirtins agresyvų, ekspansionistinį Rusijos nacionalizmą“.
Pranešama, kad vaikams iš Rusijos okupuotų teritorijų taip pat suteiktas vaidmuo Maskvos karo strategijoje. Rugsėjį Jeilio universiteto Visuomenės sveikatos mokyklos paskelbtame tyrime minimos vietovės, į kurias buvo gabenami ukrainiečių vaikai kariniam mokymui, dronų gamybai ir kitokiam priverstiniam perauklėjimui.
Kyjivo teigimu, pažeisdama Ženevos konvencijas, Maskva neteisėtai deportavo arba prievarta perkėlė į Rusiją ir Baltarusiją daugiau nei 19,5 tūkst. vaikų. Ukraina tvirtina, kad situacija atitinka Jungtinių Tautų (JT) genocido apibrėžimą.
