  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Sudane numuštas karinis lėktuvas: skrido rusai, visi žmonės žuvo

2025-11-06 09:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 09:54

Sudano greitojo reagavimo pajėgos netoli Babanusos numušė transporto lėktuvą Il-76 Candid, skelbia „United 24 Media“.

Sudane numuštas karinis lėktuvas: skrido rusai, visi žmonės žuvo (nuotr. socialinių tinklų)

Sudano greitojo reagavimo pajėgos netoli Babanusos numušė transporto lėktuvą Il-76 Candid, skelbia „United 24 Media“.

4

Pranešama, kad incidentas įvyko lapkričio 5 d.

Skelbiama, kad žuvo visa įgula

„Defence Blog“ teigia, kad žuvo visi lėktuve buvę žmonės.

Socialinėse medijose buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame matyti didelio balto lėktuvo nuolaužos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lėktuvą naudojo Sudano karinės oro pajėgos kariams, įrangai ir kitoms atsargoms gabenti.

Pasak su Rusijos kariuomene susijusių „Telegram“ kanalų, lėktuvą valdė pagal sutartį dirbanti Rusijos civilinė įgula.

Rusijos šaltiniai sako, kad lėktuvas buvo įsigytas Kirgizijoje maždaug prieš šešias savaites už 12 milijonų dolerių.

Pranešama, kad įgulą sudarė Rusijos piliečiai. Nėra patikrintos informacijos apie jų likimą.

„Clash Report“ skelbia, kad Sudano greitojo reagavimo pajėgos naudojo Kinijos gamybos FK-2000 oro gynybos sistemą. Informacija nepatvirtinta.

Skelbiama, kad lėktuvas numuštas konflikto tarp paramilitarinių Sudano greitojo reagavimo pajėgų ir Sudano armijos metu.

