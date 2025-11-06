Sudane numuštas karinis lėktuvas: skrido rusai, visi žmonės žuvo

Pranešama, kad incidentas įvyko lapkričio 5 d.
Skelbiama, kad žuvo visa įgula
„Defence Blog“ teigia, kad žuvo visi lėktuve buvę žmonės.
Socialinėse medijose buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame matyti didelio balto lėktuvo nuolaužos.
Lėktuvą naudojo Sudano karinės oro pajėgos kariams, įrangai ir kitoms atsargoms gabenti.
Pasak su Rusijos kariuomene susijusių „Telegram“ kanalų, lėktuvą valdė pagal sutartį dirbanti Rusijos civilinė įgula.
Sudan’s UAE-backed RSF militia shot down Sudan Air Force Il-76 transport plane over Babanusa, West Kordofan, killing all aboard.
Rusijos šaltiniai sako, kad lėktuvas buvo įsigytas Kirgizijoje maždaug prieš šešias savaites už 12 milijonų dolerių.
Pranešama, kad įgulą sudarė Rusijos piliečiai. Nėra patikrintos informacijos apie jų likimą.
„Clash Report“ skelbia, kad Sudano greitojo reagavimo pajėgos naudojo Kinijos gamybos FK-2000 oro gynybos sistemą. Informacija nepatvirtinta.
Skelbiama, kad lėktuvas numuštas konflikto tarp paramilitarinių Sudano greitojo reagavimo pajėgų ir Sudano armijos metu.
