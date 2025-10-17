Aiškėja, kokį savo lėktuvą virš Krymo numušė rusai: nuostolis – dešimčių milijonų

„Jie taip stengėsi atremti Ukrainos atakas, kad šiandien virš Krymo numušė savo lėktuvą“, – sakė jis.
Pasak atstovo, šiuo metu renkama informacija apie incidentą ir vėliau bus viešai paskelbta.
Ukrainos karinės jūrų pajėgos skelbia, kad rusai numušė savo naikintuvą Su-30SM. Ukrainiečiai skelbia pasiekę rusų pranešimą, kad užsidegė du varikliai, įgula katapultavosi.
Internete rašoma, kad tokio orlaivio kaina gali siekti 35 mln. dolerių.
Neramios dienos Kryme
D. Pletenčukas taip pat pranešė, kad laikinai okupuotame Kryme jau dega antrasis naftos sandėlis, liepsnos matomos net iš Hvardijskės. Jis pabrėžė, kad tokius objektus sunku užgesinti dėl atviros liepsnos ir didelio degalų kiekio. Be to, galimi pakartotiniai smūgiai, kaip buvo pataikius į naftos terminalą Feodosijoje.
„Tačiau dabar Kryme rusų rezultatas švieslentėje abejotinas. Matyt, šiandien degalų ten bus dar mažiau“, – sakė jis.
Atstovas pabrėžė, kad įsibrovėliai mėgins atstatyti sugriautus objektus, nes degalų poreikis išlieka, tačiau šios teritorijos yra Gynybos pajėgų ugnies valdymo zonoje, ypač Karinių jūrų pajėgų.
Pasak D. Pletenčuko, Rusijos kariuomenės logistika laikinai okupuotame Kryme išlieka pažeidžiama, bendrai padėtis pusiasalyje okupantams toliau blogėja.
Anksčiau pranešta, kad dronai puolė Hvardijskės kaimą Kryme, užsidegė naftos saugykla. Pirminiai pranešimai rodo, kad pataikyta į šaudmenų sandėlį.
