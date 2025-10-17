Rusai virš Krymo numušė savo pačių lėktuvą

Tuo metu rusai esą gynėsi nuo dronų atakos.
„Ten vis dar dega. Bet šiandien užsidegė ir kita vieta. Taip atrėmė ukrainiečių atakas, kad galiausiai sugebėjo numušti savo paties lėktuvą virš Krymo. Kova tęsiasi“, – cituojamas jis.
Kryme – serija galingų sprogimų: vardija, kam buvo smogta
Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį aneksuotame Kryme nugriaudėjo serija galingų sprogimų, remdamiesi „Telegram“ kanalo „Krymskyj Veter“ pranešimais rašo UNIAN.
Kanalo duomenis, naktį Gvardeiskojės gyvenvietę atakavo dronai. Pranešama, kad dega naftos bazė. Anot liudininkų, artėjant rytui gaisras labai sustiprėjo.
Sprogimai griaudėti pradėjo apie 2:40.
Taip pat skelbiama, kad buvo pataikyta į šaudmenų sandėlį. Simferopolyje taip pat nugriaudėjo mažiausiai keturi galingi sprogimai. Liudininkai praneša, kad matė dūmų stulpus virš miesto. Kol kas nežinoma, kas buvo atakuota.
