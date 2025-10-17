Kalendorius
Karas Ukrainoje

Rusai virš Krymo numušė savo pačių lėktuvą

2025-10-17 12:23 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-17 12:23

Rusijos karinės pajėgos numušė savo lėktuvą virš Krymo, sako Ukrainos karinių jūros pajėgų atstovas Dmitrijus Pletenčukas, rašo UNIAN.

Krymas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos karinės pajėgos numušė savo lėktuvą virš Krymo, sako Ukrainos karinių jūros pajėgų atstovas Dmitrijus Pletenčukas, rašo UNIAN.

8

Tuo metu rusai esą gynėsi nuo dronų atakos.

„Ten vis dar dega. Bet šiandien užsidegė ir kita vieta. Taip atrėmė ukrainiečių atakas, kad galiausiai sugebėjo numušti savo paties lėktuvą virš Krymo. Kova tęsiasi“, – cituojamas jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kryme – serija galingų sprogimų: vardija, kam buvo smogta

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį aneksuotame Kryme nugriaudėjo serija galingų sprogimų, remdamiesi „Telegram“ kanalo „Krymskyj Veter“ pranešimais rašo UNIAN.

Kanalo duomenis, naktį Gvardeiskojės gyvenvietę atakavo dronai. Pranešama, kad dega naftos bazė. Anot liudininkų, artėjant rytui gaisras labai sustiprėjo.

Sprogimai griaudėti pradėjo apie 2:40.

Taip pat skelbiama, kad buvo pataikyta į šaudmenų sandėlį. Simferopolyje taip pat nugriaudėjo mažiausiai keturi galingi sprogimai. Liudininkai praneša, kad matė dūmų stulpus virš miesto. Kol kas nežinoma, kas buvo atakuota.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

nu
nu
2025-10-17 12:35
bravo, bezzdžionės, toliau taip!
Atsakyti
Ruskiiams svarbu netrukdyti
Ruskiiams svarbu netrukdyti
2025-10-17 13:01
Jie patys save nugalės
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
