Netoli Maskvos aidėjo šūviai: žuvo du kariškiai

Skelbiama, kad kariškis pažeidė ginklų naudojimo taisykles.
„2025 m. spalio 17 d. naktį karinėje dalyje netoli Maskvos karinis tarnautojas, vykdydamas užduotis stebėjimo poste, pažeidė ginklų naudojimo taisykles ir mirtinai sužeidė karinį tarnautoją pagal sutartį“, – pranešė ministerija.
Žiniasklaida: dar penki žmonės sužeisti
Po incidento karys nusižudė.
Vietoje dirba Rusijos karinių oro pajėgų vyriausiojo štabo komisija, vyksta tyrimas.
„REN TV“ skelbia, kad karys pradėjo šaudyti į savo kolegas. Sužeisti dar penki žmonės, vienas karys atsidūrė ligoninėje su sunkiais sužeidimais.
Neoficialiai skelbiama, kad vienas iš sužeistųjų paskambino motinai ir papasakojo apie šaudynes. Ji esą ir iškvietė į medikus bei policiją.
