TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainoje žuvo rusų karo korespondentas

2025-10-17 08:17 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 08:17

Per Ukrainos dronų smūgį Rusijos okupuotoje Ukrainos Zaporižios srities dalyje žuvo valstybinės rusų naujienų agentūros „Ria Novosti“ žurnalistas, pranešė agentūra.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Per Ukrainos dronų smūgį Rusijos okupuotoje Ukrainos Zaporižios srities dalyje žuvo valstybinės rusų naujienų agentūros „Ria Novosti“ žurnalistas, pranešė agentūra.

Jos „karo korespondentas“ Ivanas Zuevas žuvo nuo Ukrainos drono vykdydamas žurnalistinę užduotį iš Zaporižios, teigiama pranešime. Jo kolega Jurijus Voitkevičius per ataką buvo sunkiai sužeistas.

I. Zuevas, anot duomenų, keletą metų dirbo „Ria Novosti“ ir yra gavęs kelis valstybinius apdovanojimus. Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė užuojautą, o J. Voitkevičiui palinkėjo greitai pasveikti, pranešė „Ria Novosti“.

Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 m. vasarį Ukrainoje, žurnalistų organizacijų duomenimis, žuvo beveik dvi dešimtys žurnalistų. Prieš dvi savaites per drono ataką netoli fronto Rytų Ukrainos Donecko srityje žuvo prancūzų fotožurnalistas  Antoni Lallicanas. Jo kolega ukrainietis tada buvo sužeistas.

