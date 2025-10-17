Putino ir Trumpo susitikimas: įvardijo, kaip Rusija gali vėl pasinaudoti JAV

D. Trumpas tęsia pastangas užbaigti karą Ukrainoje. Ketvirtadienį jis pranešė, kad kalbėjosi su V. Putinu ir kad netrukus turėtų su juo susitikti Budapešte, Vengrijoje.
Pastarosiomis savaitėmis D. Trumpas vis labiau šilčiau elgėsi su Volodymyru Zelenskiu, o V. Putino atžvilgiu tapo šaltesnis.
Trumpas susitinka su Zelenskiu, susitiks su Putinu
D. Trumpas penktadienį turėtų susitikti su V. Zelenskiu. Anot šaltinių, po žinių apie D. Trumpo planą pasimatyti su V. Putinu, V. Zelenskis ir jo komanda liko nustebę.
V. Zelenskiui dar didesnį susirūpinimą tikriausiai kelia tai, kad ketvirtadienį D. Trumpas išsisukinėjo tiek dėl galimybės siųsti tolimosios veikimo raketas „Tomahawk“, tiek dėl Senato spaudimo taikyti sankcijas Rusijai.
„Tomahawk raketos reikalingos ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms“, – žurnalistams Ovaliniame kabinete sakė D. Trumpas.
„Taigi nežinau, ką galime padaryti šiuo klausimu“, – pareiškė jis.
Kalbėdamas apie sankcijas jis sakė, kad respublikonų spaudimas imtis griežtų naujų priemonių „gali būti ne pats tinkamiausias laikas, bet tai gali įvykti per savaitę ar dvi“.
Tiek Ukraina, tiek Rusija siekė pasinaudoti D. Trumpo impulsais po Gazos viršūnių susitikimo, kuris sustabdė kovas tarp „Hamas“ ir Izraelio.
V. Zelenskis mano, kad didėjantis D. Trumpo nusivylimas V. Putinu gali paskatinti jį taikyti spaudimą, kuriam Baltieji rūmai iki šiol priešinosi. V. Zelenskis atnaujins prašymus dėl oro gynybos ir pagalbos ieškant naujų energijos šaltinių, pokalbis turėtų pasisukti ir apie „Tomahawk“ raketas.
Tačiau D. Trumpas dar nėra patvirtinęs jų tiekimo Ukrainai, o V. Putinas pokalbyje su D. Trumpu įspėjo JAV prezidentą, kad tai „padarytų didelę žalą mūsų šalių santykiams, jau nekalbant apie taikos susitarimo perspektyvas“, kaip teigiama Kremliaus pranešime.
Susitikimas gali baigtis fiasko?
Šaltojo karo istorikas ir profesorius Sergejus Radčenko sako, kad D. Trumpui sutikti vėl susitikti su V. Putinu yra „beveik neprotinga“, turint omenyje, kad rugpjūčio Aliaskos susitikimas, nepaisant visų fanfarų, nesibaigė niekuo. Pasak jo, reikia derinti spaudimą ir bendravimą.
„Matau daug pastangų siekti dialogo“, – sako S. Radčenko.
„Dar nematau maksimalių spaudimo priemonių“, – priduria jis.
Atrodo, kad JAV prezidentas vietoj to ieško būdų, kaip pritraukti V. Putiną prie derybų stalo. D. Trumpas pažymėjo, kad abu lyderiai išsamiai aptarė prekybos perspektyvas po karo pabaigos. Kremliaus teigimu, D. Trumpas pabrėžė, kad ekonominės galimybės bus „milžiniškos“.
Planuojant žemesnio lygio dialogą ir galimą lyderių susitikimą, „Putinas iš esmės laimi laiko, atidėdamas labai reikalingų JAV ginklų pristatymą Ukrainai ir Trumpo pažadėtų energetikos sankcijų įgyvendinimą“, – teigia Rusijos ir Eurazijos ekspertė Maria Snegovaya.
D. Trumpo planuojamo susitikimo su V. Putinu vieta – Budapeštas – taip pat greičiausiai bus vertinama skeptiškai Europos sąjungininkų, kaip Rusijos lyderio bandymas įvaryti pleištą tarp JAV ir Europos.
Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas jau ne kartą sulaukė aštrios kritikos iš Europos Sąjungos ir NATO sąjungininkų už tai, kad palaikė artimus ryšius su Rusija net ir po to, kai V. Putinas įsiveržė į Ukrainą.
D. Trumpas reikalavo Europos nutraukti visus energijos tiekimus iš Rusijos. Tačiau po to, kai Europos Sąjunga drastiškai sumažino Rusijos naftos ir dujų pirkimus nuo karo su Ukraina pradžios, Vengrija buvo viena iš nedaugelio šalių bloke, kuri toliau rėmėsi Rusijos importu.
Nepaisant įtampos Europoje, D. Trumpas jau seniai laiko V. Orbaną artimu sąjungininku pasaulinėje arenoje, vienu iš nedaugelio užsienio lyderių, palaikančių MAGA. Todėl JAV prezidentas gali laikyti Budapeštą palankia vieta susitikimui su savo Rusijos kolega.
Vengrijos lyderis socialinio tinklo „X“ paskyroje parašė, kad vyksta pasirengimas „JAV ir Rusijos taikos susitikimui“, pridurdamas, kad „Vengrija yra TAIKOS sala!“
Saugumo specialistė ir buvusi aukšto rango Pentagono pareigūnė Celeste Wallander teigia, kad D. Trumpui antrojo susitikimo su V. Putinu rengimas kelia didelę riziką, jei Baltieji rūmai neplanuoja tuo pačiu metu taikyti sankcijų Rusijai.
Jei susitikimas baigsis be priimtino susitarimo, tai vėl „leis Putinui pasinaudoti proga ir pasauliui parodyti, kad jis kontroliuoja situaciją“, sakė ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!