Kryvyj Riho mieste Ukrainoje – masinė rusiškų dronų ataka
Ukrainos Kryvyj Riho miestas masiškai atakuojamas „Shahed“ bepiločiais orlaiviais, pranešama apie daugiau kaip 10 sprogimų, nes veikia oro gynybos sistemos.
Apie tai „Telegram“ tinkle pranešė Kryvyj Riho gynybos tarybos vadovas Oleksandras Vilkulas.
„Kryvyj Rihas. Masinė „Shahed“ ataka. Jau daugiau nei 10 sprogimų ir daugiau nei 10 šahedų virš miesto“, – rašė jis.
Oro gynybos daliniai naikina priešo taikinius mieste. Gyventojai raginami likti slėptuvėse, kol bus pranešta apie oro pavojaus atšaukimą.
Kaip pranešė „Ukrinform“, ketvirtadienį Rusijos pajėgos Charkivo sritį atakavo valdomomis aviacinėmis bombomis, apgadindamos pramonės objektus ir gyvenamuosius pastatus.
Rusijos Sočyje – nerimas: visą naktį kaukė sirenos, pranešama apie ataką
Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį virš Rusijos Sočio nugriaudėjo sprogimai. Vietos valdžia teigia, kad Rusijos oro gynybos pajėgos atrėmė raketų ataką, rašo „Kanal24“, remdamiesi rusų leidiniu „RIA Novosti“.
Pranešimai apie sprogimus Sočyje pasirodė naktį po 3:00. Vietiniai pasakoja, kad girdėjo apie tris sprogimus virš Adlerio mikrorajono.
Su rusų vadovu susitiksiantis Donaldas Trumpas reiškia abejones dėl „Tomahawk“ suteikimo Ukrainai
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, ketvirtadienį paskelbęs, kad Vengrijoje susitiks su rusų vadovu Vladimiru Putinu, išsakė abejonių dėl raketų „Tomahawk“ suteikimo Kyjivui, likus vos dienai iki Ukrainos lyderio vizito Baltuosiuose rūmuose.
D. Trumpas sakė, kad Rusijos prezidentui „nepatiko“, kai jis per jų pokalbį užsiminė apie galimybę perduoti Ukrainai 1,6 tūkst. km nuotolio raketas.
Tačiau D. Trumpas suabejojo, ar Ukraina iš tikrųjų gaus trokštamų JAV pagamintų ginklų, teigdamas, kad JAV negali „išeikvoti“ savo atsargų.
„Mums jų taip pat reikia, todėl nežinau, ką galime dėl to padaryti“, – sakė jis.
Į Vašingtoną ketvirtadienį atvykęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtino, kad raketų „Tomahawk“ suteikimo grėsmė privertė Maskvą derėtis, nors jis ir susiduria su vėl besikeičiančia D. Trumpo pozicija dėl karo.
„Jau matome, kad Maskva skuba atnaujinti dialogą, kai tik išgirsta apie „Tomahawk“, – teigė V. Zelenskis ir pridūrė, kad jis taip pat susitiks su JAV gynybos bendrovėmis aptarti papildomo oro gynybos sistemų tiekimo.
Jis sakė, kad tikisi, jog D. Trumpo tarpininkaujant pasiektas taikos Artimuosiuose Rytuose susitarimas suteiks postūmį užbaigiant karą Ukrainoje.
V. Putinas pokalbio metu pasakė D. Trumpui, kad „Tomahawk“ suteikimas Ukrainai „nepakeistų padėties mūšio lauke“ ir pakenktų „taikaus sprendimo perspektyvoms“, teigė Kremliaus patarėjas užsienio reikalų klausimais Jurijus Ušakovas.
Šaltiniai: Zelenskis nustebo dėl netikėto Trumpo pareiškimo
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo komanda buvo nustebinti JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimu susitikti su Vladimiru Putinu, skelbia „Axios“, rašo UNIAN.
Anot leidinio, Ukrainos lyderis, kuris ketvirtadienį atvyko į Vašingtoną, pastarosiomis dienomis demonstravo atsargų optimizmą prieš susitikimą su D. Trumpu. Kyjivas tikėjosi, kad Baltieji rūmai sutiks perduoti Ukrainai tolimojo nuotolio raketas „Tomahawk“.
Tačiau netrukus po V. Zelensko nusileidimo JAV paaiškėjo, kad D. Trumpas jau kalbėjosi su V. Putinu ir susitarė susitikti su juo Budapešte – valstybės, kurią Kyjive laiko viena iš mažiausiai draugiškų Ukrainai, sostinėje.
„Ukrainos prezidentas ir jo komanda buvo nustebinti Trumpo pareiškimo, kad jis kalbėjosi su Vladimiru Putinu ir sutiko susitikti su juo Vengrijoje“, – rašo leidinys.