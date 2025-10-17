Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
24
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Šaltiniai: po netikėto Trumpo pareiškimo – Zelenskio nuostaba

2025-10-17 07:07 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-10-17 07:07

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo komanda buvo nustebinti JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimu susitikti su Vladimiru Putinu, skelbia „Axios“, rašo UNIAN.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
27

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo komanda buvo nustebinti JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimu susitikti su Vladimiru Putinu, skelbia „Axios“, rašo UNIAN.

REKLAMA
24

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:04

Šaltiniai: Zelenskis nustebo dėl netikėto Trumpo pareiškimo

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo komanda buvo nustebinti JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimu susitikti su Vladimiru Putinu, skelbia „Axios“, rašo UNIAN.

Anot leidinio, Ukrainos lyderis, kuris ketvirtadienį atvyko į Vašingtoną, pastarosiomis dienomis demonstravo atsargų optimizmą prieš susitikimą su D. Trumpu. Kyjivas tikėjosi, kad Baltieji rūmai sutiks perduoti Ukrainai tolimojo nuotolio raketas „Tomahawk“.

Tačiau netrukus po V. Zelensko nusileidimo JAV paaiškėjo, kad D. Trumpas jau kalbėjosi su V. Putinu ir susitarė susitikti su juo Budapešte – valstybės, kurią Kyjive laiko viena iš mažiausiai draugiškų Ukrainai, sostinėje.

„Ukrainos prezidentas ir jo komanda buvo nustebinti Trumpo pareiškimo, kad jis kalbėjosi su Vladimiru Putinu ir sutiko susitikti su juo Vengrijoje“, – rašo leidinys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

07:27

Kryvyj Riho mieste Ukrainoje – masinė rusiškų dronų ataka

Ukrainos Kryvyj Riho miestas masiškai atakuojamas „Shahed“ bepiločiais orlaiviais, pranešama apie daugiau kaip 10 sprogimų, nes veikia oro gynybos sistemos.

Apie tai „Telegram“ tinkle pranešė Kryvyj Riho gynybos tarybos vadovas Oleksandras Vilkulas.

„Kryvyj Rihas. Masinė „Shahed“ ataka. Jau daugiau nei 10 sprogimų ir daugiau nei 10 šahedų virš miesto“, – rašė jis.

Oro gynybos daliniai naikina priešo taikinius mieste. Gyventojai raginami likti slėptuvėse, kol bus pranešta apie oro pavojaus atšaukimą.

Kaip pranešė „Ukrinform“, ketvirtadienį Rusijos pajėgos Charkivo sritį atakavo valdomomis aviacinėmis bombomis, apgadindamos pramonės objektus ir gyvenamuosius pastatus.

REKLAMA
REKLAMA
07:24

Rusijos Sočyje – nerimas: visą naktį kaukė sirenos, pranešama apie ataką

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį virš Rusijos Sočio nugriaudėjo sprogimai. Vietos valdžia teigia, kad Rusijos oro gynybos pajėgos atrėmė raketų ataką, rašo „Kanal24“, remdamiesi rusų leidiniu „RIA Novosti“.

Pranešimai apie sprogimus Sočyje pasirodė naktį po 3:00. Vietiniai pasakoja, kad girdėjo apie tris sprogimus virš Adlerio mikrorajono.

REKLAMA
06:58

Su rusų vadovu susitiksiantis Donaldas Trumpas reiškia abejones dėl „Tomahawk“ suteikimo Ukrainai

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, ketvirtadienį paskelbęs, kad Vengrijoje susitiks su rusų vadovu Vladimiru Putinu, išsakė abejonių dėl raketų „Tomahawk“ suteikimo Kyjivui, likus vos dienai iki Ukrainos lyderio vizito Baltuosiuose rūmuose.

D. Trumpas sakė, kad Rusijos prezidentui „nepatiko“, kai jis per jų pokalbį užsiminė apie galimybę perduoti Ukrainai 1,6 tūkst. km nuotolio raketas.

Tačiau D. Trumpas suabejojo, ar Ukraina iš tikrųjų gaus trokštamų JAV pagamintų ginklų, teigdamas, kad JAV negali „išeikvoti“ savo atsargų.

„Mums jų taip pat reikia, todėl nežinau, ką galime dėl to padaryti“, – sakė jis.

Į Vašingtoną ketvirtadienį atvykęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtino, kad raketų „Tomahawk“ suteikimo grėsmė privertė Maskvą derėtis, nors jis ir susiduria su vėl besikeičiančia D. Trumpo pozicija dėl karo.

„Jau matome, kad Maskva skuba atnaujinti dialogą, kai tik išgirsta apie „Tomahawk“, – teigė V. Zelenskis ir pridūrė, kad jis taip pat susitiks su JAV gynybos bendrovėmis aptarti papildomo oro gynybos sistemų tiekimo.

Jis sakė, kad tikisi, jog D. Trumpo tarpininkaujant pasiektas taikos Artimuosiuose Rytuose susitarimas suteiks postūmį užbaigiant karą Ukrainoje.

V. Putinas pokalbio metu pasakė D. Trumpui, kad „Tomahawk“ suteikimas Ukrainai „nepakeistų padėties mūšio lauke“ ir pakenktų „taikaus sprendimo perspektyvoms“, teigė Kremliaus patarėjas užsienio reikalų klausimais Jurijus Ušakovas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas skelbia, kada susitiks su Vladimiru Putinu (2)
Karoline Leavitt (nuotr. SCANPIX)
„Pažanga pasiekta“: Trumpo atstovė praneša apie galimą Putino ir Zelenskio susitikimą (23)
Trumpas kreipsis į tautą: išsenka Putinui duotas laikas (nuotr. SCANPIX)
„Galbūt nuvertiname Trumpą“: ekspertas sako, kad JAV prezidentas daro netikėtus dalykus (14)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Bloomberg“: Ukraina pateikė JAV pasiūlymą mainais už karinę pagalbą (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Nedekokit
Nedekokit
2025-10-17 07:23
Gal diktatorius zelennskis reikėtų rašyti..
Atsakyti
Dovile Sakaline
Dovile Sakaline
2025-10-17 07:36
siku litovcam in burna
Atsakyti
Stano
Stano
2025-10-17 07:38
priimu placiai issiziojes
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (24)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų