Zelenskis JAV susitiko su „Patriot“ sistemų gamintojais

V. Zelenskis tai pareiškė „Facebook“ įraše, kurį matė „Ukrinform“.
„Papasakojau jiems apie padėtį mūšio lauke ir suintensyvėjusias Rusijos atakas prieš mūsų žmones ir civilinę infrastruktūrą“, – sakė V. Zelenskis.
Šalys aptarė „Raytheon“ gamybinius pajėgumus, galimas dvišalio bendradarbiavimo kryptis stiprinant Ukrainos oro gynybos ir tolimojo nuotolio pajėgumus, taip pat Ukrainos ir Amerikos bendros gamybos perspektyvas.
„Sprendimų, kaip sustiprinti žmonių gyvybių apsaugą Ukrainoje, yra, ir mes visais lygmenimis dirbame, kad užtikrintume jų įgyvendinimą. Dėkoju „Raytheon“ už pasirengimą toliau remti Ukrainą“, – sakė V. Zelenskis.
Prezidento interneto svetainėje paskelbtame pareiškime V. Zelenskis padėkojo „Raytheon“ už oro gynybos sistemas ir pabrėžė, kad jos padėjo išgelbėti daugybę ukrainiečių gyvybių.
Pasak prezidento, Rusijai nepavyksta pasiekti jokių savo tikslų, todėl ji intensyvina atakas prieš civilinę infrastruktūrą ir žmones, įskaitant smūgius energetikos sistemai. Šių atakų metu rusai kasdien paleidžia daugiau kaip 500 bepiločių orlaivių ir dešimtis raketų.
„Raytheon“ atstovai pareiškė užuojautą ukrainiečiams, per Rusijos smūgius netekusiems savo šeimos narių ir artimųjų, ir patikino esantys pasirengę remti Ukrainą.
V. Zelenskis atvyko į JAV vizito, kurio metu vėliau penktadienį numatytas susitikimas su prezidentu Donaldu Trumpu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!