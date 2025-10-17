Zelenskis Trumpui atskleidė, kokia sąlyga susitiks su Putinu

D. Trumpas ketvirtadienį pranešė, kad maždaug per artimiausias dvi savaites Budapešte, Vengrijoje susitiks su V. Putinu.
V. Zelenskis penktadienį turėtų Vašingtone susitikti su D. Trumpu.
Anot Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo Andrijaus Jermako, V. Zelenskis ir D. trumpas telefonu anksčiau kalbėjosi saugia linija, tačiau lieka klausimų, kuriuos galima aptarti tik asmeniškai.
„Prezidentai supranta vienas kitą. Jie iš karto pradėjo kalbėti labai konkrečiai. Tai, kad jie taip greitai susitarė dėl susitikimo, rodo, kad esame draugai ir partneriai“, – sako A. Jermakas.
Anot jo, V. Zelenskis D. Trumpui pasakė, kad „jis vis dar pasirengęs susitikti su V. Putinu bet kokiu formatu ir bet kurioje pasaulio vietoje“, išskyrus Rusiją ar Baltarusiją.
V. Putinas yra kvietęs V. Zelenskį į Maskvą, o šis atsakydamas yra pakvietęs V. Putiną į Kyjivą.
Trumpas tvirtina susitiksiantis su Putinu Budapešte
JAV prezidentas D. Trumpas pareiškė, kad Budapešte susitiks su savo kolega iš Rusijos V. Putinu, o ketvirtadienį įvykusio jųdviejų telefoninio pokalbio metu buvo padaryta „didelė pažanga“. Abu lyderiai kalbėjosi likus dienai iki to, kai Ukrainos prezidentas V. Zelenskis turėtų atvykti į Baltuosius rūmus prašyti JAV gamybos „Tomahawk“ raketų.
D. Trumpas nenurodė susitikimo Vengrijos sostinėje datos – tai būtų jau antrasis jo susitikimas su V. Putinu nuo tada, kai jis grįžo į valdžią. Jiedu rugpjūčio mėnesį buvo susitikę Aliaskoje, tačiau nebuvo proveržio siekiant nutraukti Rusijos invaziją į Ukrainą.
„Manau, kad šios dienos telefoniniu pokalbiu buvo padaryta didelė pažanga“, – savo platformoje „Truth Social“ tvirtino D. Trumpas. Jis pažymėjo, kad su V. Putinu susitiks „sutartoje vietoje Budapešte, Vengrijoje, jog išsiaiškintume, ar galime užbaigti šį „negarbingą“ karą tarp Rusijos ir Ukrainos“.
D. Trumpas pridūrė, kad aukšto rango JAV ir Rusijos pareigūnai, įskaitant JAV valstybės sekretorių Marco Rubio, kitą savaitę kol kas dar nenustatytoje vietoje surengs „pradinius susitikimus“.
D. Trumpo komentarai žymi naujausią posūkį jo santykiuose su V. Putinu, nes pastaruoju metu jis reiškia vis didesnį nusivylimą Kremliaus šeimininku, kuris atsisako sudaryti taikos susitarimą.
„Naujas eskalacijos lygis“
Į tai kol kas nesureagavo nei Kremlius, nei V. Zelenskis, kuris penktadienį turėtų susitikti su D. Trumpu, kad paspaustų jį padidinti spaudimą V. Putinui.
Vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad penktadienį Baltuosiuose rūmuose vyksiančiame V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikime „pagrindinė diskusijų tema bus „Tomahawk“.
D. Trumpas svarsto Ukrainos prašymą perduoti amerikietiškų kruizinių raketų „Tomahawk“, kurių nuotolis yra apie 1,6 tūkst. km ir kurios galėtų smogti Rusijos gilumoje. D. Trumpas savaitgalį buvo įspėjęs, kad jis šį klausimą greičiausiai iš pradžių aptars su V. Putinu, kuris savo ruožtu perspėjo, jog „Tomahawk“ tiekimas būtų „visiškai naujas eskalacijos lygis“.
„Galbūt su juo pasikalbėsiu ir pasakysiu: „Žiūrėkite, jei šis karas nebus sureguliuotas, aš nusiųsiu jiems „Tomahawk“. Galbūt tai pasakysiu“, – žurnalistams lėktuve „Air Force One“ pakeliui į Artimuosius Rytus teigė D. Trumpas.
„Tomahawk“ yra neįtikėtinas ginklas, puolamasis ginklas, ir, tiesą sakant, Rusijai to nereikia“, – kalbėjo jis.
JAV lyderis trečiadienį pridūrė, kad ukrainiečiai „nori pereiti į puolimą“ ir kad jie aptars Kyjivo prašymą perduoti šių kruizinių raketų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!