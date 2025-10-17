Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kryme – serija galingų sprogimų: vardija, kam buvo smogta

2025-10-17 08:35
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-10-17 08:35

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį aneksuotame Kryme nugriaudėjo serija galingų sprogimų, remdamiesi „Telegram“ kanalo „Krymskyj Veter“ pranešimais rašo UNIAN.

Krymo tiltas BNS Foto
27

Kanalo duomenis, naktį Gvardeiskojės gyvenvietę atakavo dronai. Pranešama, kad dega naftos bazė. Anot liudininkų, artėjant rytui gaisras labai sustiprėjo.

Sprogimai griaudėti pradėjo apie 2:40.

Taip pat skelbiama, kad buvo pataikyta į šaudmenų sandėlį. Simferopolyje taip pat nugriaudėjo mažiausiai keturi galingi sprogimai. Liudininkai praneša, kad matė dūmų stulpus virš miesto. Kol kas nežinoma, kas buvo atakuota.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
Trumpas apie „Tomahawk“ raketų siuntimą Ukrainai: „Turime jų daug, bet jų reikia ir mums“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį po pokalbio su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu pareiškė, kad Jungtinės Valstijos turi daug raketų „Tomahawk“, bet negali leisti, kad jų atsargos išsektų.

Šias pastabas jis išsakė žurnalistams Baltuosiuose rūmuose.

„Na, šiek tiek apie tai kalbėjome“, – atsakė D. Trumpas, paklaustas, ar per pokalbį su V. Putinu buvo aptartas „Tomahawk“ raketų siuntimo Ukrainai klausimas.

„Daug nekalbėjome, bet aš jums sakau, kad, žinote, mums reikia „Tomahawk“ ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Mes jų turime daug, bet mums jų reikia. Turiu omenyje, kad negalime jų išeikvoti savo šalies sąskaita“, – sakė jis.

D. Trumpas taip pat pasidalijo savo pokalbio su V. Putinu nuotrupa: „Iš tikrųjų pasakiau: „Ar jūs neprieštarautumėte, jei jūsų priešininkams perduočiau porą tūkstančių „Tomahawkų“? Aš jam tai pasakiau. Pasakiau būtent taip. Jam ši mintis nepatiko“, – pasakojo D. Trumpas, pridurdamas, kad „kartais reikia būti šiek tiek lengvabūdiškam“.

Prezidentas pabrėžė, kad „Tomahawk“ yra galingas, itin destruktyvus puolamasis ginklas.

„Niekas nenori būti apšaudomas „Tomahawk‘ais“, – pridūrė jis.

Kaip pranešė „Ukrinform“, anksčiau D. Trumpas išreiškė įsitikinimą, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos ketina pereiti į puolimą Rusijos pradėtame kare, ir pažymėjo, kad aptars tai ir galimą raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai su prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

