Po pokalbio su Putinu – atsargūs Trumpo žodžiai apie „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai

„Abiejų pusių užsienio reikalų ministrai, Marco Rubio ir Sergejus Lavrovas, susitiks dar anksčiau, iki mano ir Putino susitikimo“, – priduria jis.
D. Trumpas taip pat pabrėžė, kad rytojaus susitikime informuos Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį apie savo pokalbį su V. Putinu.
„Turime problemą, jie abu nelabai gerai sutaria“, – sako D. Trumpas, teigdamas, kad dėl to reikalingi atskiri susitikimai.
„Jų santykiai yra siaubingi“, – teigia JAV prezidentas.
D. Trumpas prisipažįsta, kad tikėjo, jog dėl jo „santykių su prezidentu Putinu“ bus lengviau susidoroti su Rusijos karu.
Apie „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai Trumpas kalba atsargiau
Kaip pažymi „Sky News“, D. Trumpas taip pat atrodo atsargesnis dėl perspektyvos tiekti Ukrainai tolimosios veikimo raketas „Tomahawk“.
„Mums, Jungtinėms Amerikos Valstijoms, taip pat reikia „Tomahawk“ raketų – mes turime jų daug, bet jos mums reikalingos“, – sako jis.
„Mes negalime išeikvoti savo šalies atsargų... Nežinau, ką galime padaryti šiuo klausimu“, – kalbėjo D. Trumpas
Kremlius ketvirtadienį pareiškė, kad po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas surengė „labai atvirą ir pasitikėjimo kupiną“ pokalbį telefonu, jis „nedelsiant“ pradės ruoštis abiejų lyderių aukščiausiojo lygio susitikimui.
„Susitarta, kad abiejų šalių atstovai nedelsdami pradės organizuoti aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris galėtų būti surengtas, pavyzdžiui, Budapešte“, – žurnalistams sakė V. Putino padėjėjas Jurijus Ušakovas. Pasak jo, Budapeštą pasiūlė D. Trumpas, o V. Putinas tam „iškart“ pritarė.
„Vladimiras Putinas pakartojo savo mintį, kad „Tomahawk“ nepakeis padėties mūšio lauke, tačiau smarkiai pakenks mūsų šalių santykiams. Jau nekalbant apie taikaus sprendimo perspektyvas“, – dėstė J. Ušakovas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!