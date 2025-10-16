Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas ir Putinas sutarė surengti derybas Vengrijoje

2025-10-16 20:56 / šaltinis: BNS
2025-10-16 20:56

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad telefoninio pokalbio su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu metu pasiekta „didelė pažanga“ ir susitarta surengti susitikimą Budapešte.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
27

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad telefoninio pokalbio su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu metu pasiekta „didelė pažanga“ ir susitarta surengti susitikimą Budapešte.

REKLAMA
1

Tačiau kol kas daugiau detalių apie būsimą susitikimą Vengrijos sostinėje D. Trumpas nepateikė.

Susitikimas įvyks Budapešte

D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė, kad susitikimas Budapešte bus skirtas įvertinti, ar įmanoma užbaigti daugiau nei trejus metus trunkančią Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Pasak jo, šis karas yra gėdingas.

D. Trumpo ir V. Putino pokalbis įvyko likus dienai iki respublikono derybų su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karoline Leavitt (nuotr. SCANPIX)
„Pažanga pasiekta“: Trumpo atstovė praneša apie galimą Putino ir Zelenskio susitikimą (5)
Putinas sureagavo į Trumpo ultimatumą: prakalbo apie derybas ir nusivylimą Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Putino pokalbių istorija: nuo ilgų kalbų iki nusivylimo (1)
„Trumpas suprato, kad Putinas yra nepatikimas derybininkas“: Ukrainos politikas paaiškino, kas laukia Rusijos (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
„Kalbuosi su Putinu“: Trumpas pažadėjo netrukus atskleisti detales (10)
Trumpas kreipsis į tautą: išsenka Putinui duotas laikas (nuotr. SCANPIX)
„Galbūt nuvertiname Trumpą“: ekspertas sako, kad JAV prezidentas daro netikėtus dalykus (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų