Trumpo ir Putino pokalbių istorija: nuo ilgų kalbų iki nusivylimo

Manoma, kad šie du lyderiai nebendravo nuo rugpjūčio 18 d., kai vyko jų pokalbis telefonu. Prieš tris dienas iki to buvo skubiai surengtas dvišalis susitikimas Aliaskoje.
Nuo sausio mėn., kai D. Trumpas sugrįžo į Baltuosius rūmus, jis kelis kartus ilgai kalbėjosi telefonu su V. Putinu.
Vasario mėnesį jie 90 minučių aptarė taikos Ukrainoje, Artimųjų Rytų ir energetikos klausimus.
Kovo mėnesį jų pokalbis truko dvi valandas, po kurio V. Putinas sutiko 30 dienų sustabdyti smūgius Ukrainos energetikos objektams.
Trumpas teigė, kad nepasiekė pažangos su Putinu
Birželio mėnesį jie taip pat aptarė augantį JAV ir Rusijos ambasadų bendradarbiavimą bei Irano branduolinės programos klausimą.
Liepos mėnesį po pokalbio telefonu apie Ukrainą D. Trumpas pareiškė, kad „nepasiekė jokios pažangos“ su V. Putinu.
„Esu labai nusivylęs pokalbiu su prezidentu Putinu. Nemanau, kad jis nori užbaigti konfliktą“, – sakė jis žurnalistams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!