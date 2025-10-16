Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo ir Putino pokalbių istorija: nuo ilgų kalbų iki nusivylimo

2025-10-16 19:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-16 19:29

Praėjo valanda nuo tada, kai spalio 16 d. vakarą Donaldas Trumpas pareiškė besikalbantis telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir pavadino tai „ilgu pokalbiu“. Vis dėlto kol kas nėra jokios informacijos, kada šis pokalbis baigsis, rašo „Sky News“.

Putinas sureagavo į Trumpo ultimatumą: prakalbo apie derybas ir nusivylimą Trumpu (nuotr. SCANPIX)

Manoma, kad šie du lyderiai nebendravo nuo rugpjūčio 18 d., kai vyko jų pokalbis telefonu. Prieš tris dienas iki to buvo skubiai surengtas dvišalis susitikimas Aliaskoje.

1

Manoma, kad šie du lyderiai nebendravo nuo rugpjūčio 18 d., kai vyko jų pokalbis telefonu. Prieš tris dienas iki to buvo skubiai surengtas dvišalis susitikimas Aliaskoje.

Nuo sausio mėn., kai D. Trumpas sugrįžo į Baltuosius rūmus, jis kelis kartus ilgai kalbėjosi telefonu su V. Putinu.

Vasario mėnesį jie 90 minučių aptarė taikos Ukrainoje, Artimųjų Rytų ir energetikos klausimus.

Kovo mėnesį jų pokalbis truko dvi valandas, po kurio V. Putinas sutiko 30 dienų sustabdyti smūgius Ukrainos energetikos objektams.

Trumpas teigė, kad nepasiekė pažangos su Putinu

Birželio mėnesį jie taip pat aptarė augantį JAV ir Rusijos ambasadų bendradarbiavimą bei Irano branduolinės programos klausimą.

Liepos mėnesį po pokalbio telefonu apie Ukrainą D. Trumpas pareiškė, kad „nepasiekė jokios pažangos“ su V. Putinu.

„Esu labai nusivylęs pokalbiu su prezidentu Putinu. Nemanau, kad jis nori užbaigti konfliktą“, – sakė jis žurnalistams.

