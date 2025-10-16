„Bloomberg“: Ukraina pateikė JAV pasiūlymą mainais už karinę pagalbą

Pažymima, kad po karo tarp Izraelio ir „Hamas“ užbaigimo D. Trumpas gali sutelkti visą dėmesį į spaudimą Rusijai.
Jau spalio 17 d. Volodymyras Zelenskis susitiks su JAV prezidentu Baltuosiuose rūmuose, kad aptartų oro gynybos, ginklų ir energetinės pagalbos klausimus.
Šaltiniai žurnalistams pranešė, kad prieš V. Zelenskio vizitą Vašingtone Ukraina pasiūlė dalytis su JAV patirtimi technologijų ir dronų gamybos srityje mainais už amerikietiškų ginklų ir energetinių išteklių tiekimą.
„Mes pradėjome derybas dėl unikalios technologijų mainų sutarties, kuri suteiks JAV prieigą prie Ukrainos pažangiausių dronų technologijų. Ši partnerystė yra ne tik strateginis pranašumas Ukrainai, bet ir realus indėlis į JAV bei jų sąjungininkų saugumą visame pasaulyje“, – pareiškė Ukrainos ambasadorė JAV Olga Stefanišyna.
Šaltiniai sakė, kad JAV ir Ukrainos pareigūnai taip pat aptaria galimybę eksportuoti suskystintas gamtines dujas iš JAV į Ukrainą.
Pasak jų, V. Zelenskis susitikimo su D. Trumpu metu pakartos šį prašymą ir mainais gali pasiūlyti JAV naftos bendrovėms naudotis Ukrainos dujotiekių infrastruktūra eksportui į Slovakiją ir Vengriją.
Be to, agentūros pašnekovai nurodė, kad Ukrainos pareigūnai taip pat pasiūlė JAV bendrovėms pigų suskystintų gamtinių dujų saugojimą Ukrainos požeminėse saugyklose, siekdami padėti padidinti JAV energijos išteklių eksportą į Europą.
Kas apmokės JAV karinę pagalbą?
Agentūra pabrėžė, kad šiuo metu vienas pagrindinių klausimų lieka – kas apmokės papildomą JAV karinę pagalbą. Vašingtonas aiškiai leido suprasti Europos sąjungininkams, kad būtent jie prisiims šias išlaidas.
Ukrainos pareigūnas, pageidavęs likti anonimu, žurnalistams papasakojo, kad septynios šalys ketina dalyvauti finansuojant kitas ginklų partijas Ukrainai pagal PURL programą.
Jo teigimu, dvi partijos jau pristatytos, o dar dvi yra rengimo stadijoje.
