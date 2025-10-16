Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Bloomberg“: Ukraina pateikė JAV pasiūlymą mainais už karinę pagalbą

2025-10-16 17:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-16 17:48

Ukraina ėmėsi netikėtos taktikos siekdama užsitikrinti JAV paramą. Pasak „Bloomberg“, Kyjivas pasiūlė Vašingtonui dalytis pažangiomis dronų technologijomis ir patirtimi gynybos srityje mainais už amerikietiškus ginklus bei energetinius išteklius. Ekspertai teigia, kad toks žingsnis gali tapti nauju etapu JAV ir Ukrainos strateginėje partnerystėje.

Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Ukraina ėmėsi netikėtos taktikos siekdama užsitikrinti JAV paramą. Pasak „Bloomberg“, Kyjivas pasiūlė Vašingtonui dalytis pažangiomis dronų technologijomis ir patirtimi gynybos srityje mainais už amerikietiškus ginklus bei energetinius išteklius. Ekspertai teigia, kad toks žingsnis gali tapti nauju etapu JAV ir Ukrainos strateginėje partnerystėje.

REKLAMA
2

Pažymima, kad po karo tarp Izraelio ir „Hamas“ užbaigimo D. Trumpas gali sutelkti visą dėmesį į spaudimą Rusijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jau spalio 17 d. Volodymyras Zelenskis susitiks su JAV prezidentu Baltuosiuose rūmuose, kad aptartų oro gynybos, ginklų ir energetinės pagalbos klausimus.

REKLAMA
REKLAMA

Šaltiniai žurnalistams pranešė, kad prieš V. Zelenskio vizitą Vašingtone Ukraina pasiūlė dalytis su JAV patirtimi technologijų ir dronų gamybos srityje mainais už amerikietiškų ginklų ir energetinių išteklių tiekimą.

REKLAMA

„Mes pradėjome derybas dėl unikalios technologijų mainų sutarties, kuri suteiks JAV prieigą prie Ukrainos pažangiausių dronų technologijų. Ši partnerystė yra ne tik strateginis pranašumas Ukrainai, bet ir realus indėlis į JAV bei jų sąjungininkų saugumą visame pasaulyje“, – pareiškė Ukrainos ambasadorė JAV Olga Stefanišyna.

Šaltiniai sakė, kad JAV ir Ukrainos pareigūnai taip pat aptaria galimybę eksportuoti suskystintas gamtines dujas iš JAV į Ukrainą.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jų, V. Zelenskis susitikimo su D. Trumpu metu pakartos šį prašymą ir mainais gali pasiūlyti JAV naftos bendrovėms naudotis Ukrainos dujotiekių infrastruktūra eksportui į Slovakiją ir Vengriją.

Be to, agentūros pašnekovai nurodė, kad Ukrainos pareigūnai taip pat pasiūlė JAV bendrovėms pigų suskystintų gamtinių dujų saugojimą Ukrainos požeminėse saugyklose, siekdami padėti padidinti JAV energijos išteklių eksportą į Europą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kas apmokės JAV karinę pagalbą?

Agentūra pabrėžė, kad šiuo metu vienas pagrindinių klausimų lieka – kas apmokės papildomą JAV karinę pagalbą. Vašingtonas aiškiai leido suprasti Europos sąjungininkams, kad būtent jie prisiims šias išlaidas.

Ukrainos pareigūnas, pageidavęs likti anonimu, žurnalistams papasakojo, kad septynios šalys ketina dalyvauti finansuojant kitas ginklų partijas Ukrainai pagal PURL programą.

Jo teigimu, dvi partijos jau pristatytos, o dar dvi yra rengimo stadijoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Šokiruojanti naujiena rusams: valdžia kels mokesčius – trūksta pinigų karui (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Rengiamas skubus Trumpo ir Putino pokalbis: gali įvykti net šiandien (6)
Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos miestas išreiškė pagarbą Trumpui: pervadino skverą jo vardu (1)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Kremlius perspėja Vašingtoną dėl „Tomahawk“ raketų: „Mūsų kariuomenė žino, ką daryti“ (14)
Rusijos balistinės raketos smogė Ukrainos poligonui: pranešama apie aukas (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Rusijos balistinės raketos smogė Ukrainos poligonui: pranešama apie aukas (117)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų