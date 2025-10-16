„Tai tik laiko klausimas“: Budanovas kalba apie galimą karo plitimą į Europą

Šiuo metu Rusijos ir Ukrainos karas į Europos šalis neplinta, tačiau ateityje toks scenarijus galimas, teigė K. Budanovas.
„Po kelerių metų – labai tikėtina“, – įspėjo jis.
„Mes matėme tą patį 2013-2014 m. pabaigoje“
K. Budanovas paaiškino, kad provokacijas, kurias Rusija dabar vykdo Europoje, ji jau taikė Ukrainoje karo pradžioje 2014 metais.
„Turiu žemėlapį, į kurį kasdien įrašomi nauji įvykiai. Žiūrint į jį, labai lengva suprasti, kas vyksta. Mes matėme tą patį 2013-2014 m. pabaigoje – visiškai tą patį. Tik tada nebuvo dronų, formos buvo šiek tiek kitokios, bet viskas kita – tas pats. Nuo diversijų ir sabotažo akcijų iki antinacionalinių mitingų, prorusiškų šūkių, kaltinimų, kad vadovybė eina ne ta kryptimi, – viskas tai jau buvo. Tai tik anksčiau išbandytų veiksmų pakartojimas. Ir, deja, reikia pripažinti, kad tai labai gerai suveikė“, – pridūrė K. Budanovas.
