„Tai tik laiko klausimas“: Budanovas kalba apie galimą karo plitimą į Europą

2025-10-16 17:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-16 17:12

Rusijos ir Ukrainos karas kol kas neperžengia šių šalių ribų, tačiau ateityje toks scenarijus gali tapti realybe, įspėja Ukrainos žvalgybos vadovas Kyrylas Budanovas. Pasak jo, Maskva jau dabar Europoje vykdo provokacijas, panašias į tas, kurios prieš dešimtmetį tapo karo Ukrainoje pradžia.

27

10

Šiuo metu Rusijos ir Ukrainos karas į Europos šalis neplinta, tačiau ateityje toks scenarijus galimas, teigė K. Budanovas.

„Po kelerių metų – labai tikėtina“, – įspėjo jis.

„Mes matėme tą patį 2013-2014 m. pabaigoje“

K. Budanovas paaiškino, kad provokacijas, kurias Rusija dabar vykdo Europoje, ji jau taikė Ukrainoje karo pradžioje 2014 metais.

„Turiu žemėlapį, į kurį kasdien įrašomi nauji įvykiai. Žiūrint į jį, labai lengva suprasti, kas vyksta. Mes matėme tą patį 2013-2014 m. pabaigoje – visiškai tą patį. Tik tada nebuvo dronų, formos buvo šiek tiek kitokios, bet viskas kita – tas pats. Nuo diversijų ir sabotažo akcijų iki antinacionalinių mitingų, prorusiškų šūkių, kaltinimų, kad vadovybė eina ne ta kryptimi, – viskas tai jau buvo. Tai tik anksčiau išbandytų veiksmų pakartojimas. Ir, deja, reikia pripažinti, kad tai labai gerai suveikė“, – pridūrė K. Budanovas.

