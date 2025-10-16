Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Ukrainos miestas išreiškė pagarbą Trumpui: pervadino skverą jo vardu

2025-10-16 16:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-16 16:57

Ukrainos Černihivo miesto vietos valdžia nusprendė „Pasakų skverą“ pervadinti Donaldo Trumpo vardu. Tokiu būdu, anot miesto tarybos, siekiama pagerbti JAV prezidentą ir atkreipti pasaulio dėmesį į karo nuniokoto didvyriško miesto atstatymą, rašo „Kyiv Indpendent“.

Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)
27

Europos solidarumo partijos narė Marina Semenenko, pateikusi šį pasiūlymą, tą pačią dieną savo „Facebook“ paskyroje parašė, kad kitas žingsnis bus kreiptis į Baltuosius rūmus ir pakviesti D. Trumpą su šeima „aplankyti mūsų didvyrių miestą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mano, kad Trumpui pavyks sustabdyti karą

Sprendimas pervadinti „Pasakų skverą“, kaip nurodoma M. Semenenko internete paskelbtame paaiškinime, buvo priimtas „siekiant pagerbti žymius dabartinius politinius lyderius ir atkreipti tarptautinį dėmesį į didvyriškojo Černihivo atstatymą“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Černihivo gyventojai išreiškia nuoširdžią viltį, kad, susidūrus su naujais tarptautiniais iššūkiais, būtent Donaldas Trumpas sugebės sustabdyti kitą didelį karą ir pasiekti ilgalaikę taiką. Manome, kad už tai jis galėtų teisėtai tapti Nobelio taikos premijos laureatu“, – rašoma pranešime.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Bloomberg“: Ukraina pateikė JAV pasiūlymą mainais už karinę pagalbą (1)
Šokiruojanti naujiena rusams: valdžia kels mokesčius – trūksta pinigų karui (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Rengiamas skubus Trumpo ir Putino pokalbis: gali įvykti net šiandien (5)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Kremlius perspėja Vašingtoną dėl „Tomahawk“ raketų: „Mūsų kariuomenė žino, ką daryti“ (14)
Trumpas vyksta į JK su istoriniu antruoju valstybiniu vizitu. EPA-ELTA nuotr.
„The Telegraph“: Trumpas gali padaryti tai, ko nesugebėjo niekas (17)

