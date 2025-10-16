Ukrainos miestas išreiškė pagarbą Trumpui: pervadino skverą jo vardu

Europos solidarumo partijos narė Marina Semenenko, pateikusi šį pasiūlymą, tą pačią dieną savo „Facebook“ paskyroje parašė, kad kitas žingsnis bus kreiptis į Baltuosius rūmus ir pakviesti D. Trumpą su šeima „aplankyti mūsų didvyrių miestą“.
Mano, kad Trumpui pavyks sustabdyti karą
Sprendimas pervadinti „Pasakų skverą“, kaip nurodoma M. Semenenko internete paskelbtame paaiškinime, buvo priimtas „siekiant pagerbti žymius dabartinius politinius lyderius ir atkreipti tarptautinį dėmesį į didvyriškojo Černihivo atstatymą“.
„Černihivo gyventojai išreiškia nuoširdžią viltį, kad, susidūrus su naujais tarptautiniais iššūkiais, būtent Donaldas Trumpas sugebės sustabdyti kitą didelį karą ir pasiekti ilgalaikę taiką. Manome, kad už tai jis galėtų teisėtai tapti Nobelio taikos premijos laureatu“, – rašoma pranešime.
