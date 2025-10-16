Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Vladimiras Putinas giriasi: Rusija yra viena didžiausių naftos gamintojų, nepaisant „nesąžiningo“ spaudimo

2025-10-16 15:00 / šaltinis: BNS
2025-10-16 15:00

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pareiškė, kad jo šalis tebėra viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje, nepaisant to, ką jis pavadino „nesąžininga“ antikonkurencine praktika.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pareiškė, kad jo šalis tebėra viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje, nepaisant to, ką jis pavadino „nesąžininga“ antikonkurencine praktika.

„Rusija ir toliau išlieka viena iš pirmaujančių naftos gamintojų, nepaisant to, kad prieš mus naudojami nesąžiningos konkurencijos mechanizmai“, – sakė V. Putinas energetikos forume Maskvoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui raginant šalis nebepirkti iš Maskvos rusiškos naftos dėl jos invazijos į Ukrainą.

Trečiadienį D. Trumpas sakė, kad Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi jam pažadėjo, jog Naujasis Delis nustos pirkti rusišką naftą, ir pridūrė, kad spaus Kiniją pasekti Indijos pavyzdžiu.

Indija nei patvirtino, nei paneigė, kad keičia savo politiką šiuo klausimu, o Kinija gynė rusiškos naftos pirkimą kaip teisėtą.

D. Trumpas apkaltino Kiniją ir Indiją, kad jos pirkdamos naftą finansuoja karą Ukrainoje, taip pat pareikalavo, kad Europos sąjungininkės nedelsiant nutrauktų naftos pirkimą iš Rusijos.

