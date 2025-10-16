Vietos valdžia apie incidentą nekomentavo, patikrinti informaciją nėra galimybės.
Rusai pametė bombą
Incidentas esą įvyko spalio 12 d. lauke netoli Kvasnikovkos kaimo, Engelse. Iš Rusijos lėktuvo netikėtai nukrito aviacinė bomba (FAB-500).
Aviacinė bomba nesprogo, aukų nėra.
Engelso mieste yra Rusijos karinis aerodromas, kuris yra viena iš pagrindinių Rusijos strateginės aviacijos bazių. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo duomenimis, iš šio aerodromo kyla lėktuvai, kurie atakuoja Ukrainą raketomis.
Per dvi savaites Rusijos Belgorodo srityje buvo rasta 11 sprogstamųjų aviacijos bombų, kurias netikėtai „pametė“ Rusijos kariniai lėktuvai, kiek anksčiau skelbė rusų leidinys „The Moscow Times“.
Per dvejus pastaruosius metus tokių incidentų skaičius jau perkopė 290.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!