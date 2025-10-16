Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Liapsusas kaip reikiant: rusai pametė aviacinę bombą, vos nesusprogdino aerodromo

2025-10-16 12:13
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 12:13

Rusijos bombonešis numetė bombą Engelse, skelbia „Telegram“ kanalas „Astra“. Nukentėjusiųjų nėra.

„Bombardavo dykvietes“: Irano generolas apkaltino Rusiją dėl Sirijos režimo griūties (nuotr. SCANPIX)

Rusijos bombonešis numetė bombą Engelse, skelbia „Telegram" kanalas „Astra". Nukentėjusiųjų nėra.

5

Vietos valdžia apie incidentą nekomentavo, patikrinti informaciją nėra galimybės.

Rusai pametė bombą

Incidentas esą įvyko spalio 12 d. lauke netoli Kvasnikovkos kaimo, Engelse. Iš Rusijos lėktuvo netikėtai nukrito aviacinė bomba (FAB-500).

Aviacinė bomba nesprogo, aukų nėra.

Engelso mieste yra Rusijos karinis aerodromas, kuris yra viena iš pagrindinių Rusijos strateginės aviacijos bazių. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo duomenimis, iš šio aerodromo kyla lėktuvai, kurie atakuoja Ukrainą raketomis.

Per dvi savaites Rusijos Belgorodo srityje buvo rasta 11 sprogstamųjų aviacijos bombų, kurias netikėtai „pametė“ Rusijos kariniai lėktuvai, kiek anksčiau skelbė rusų leidinys „The Moscow Times“.

Per dvejus pastaruosius metus tokių incidentų skaičius jau perkopė 290.

