Rusija savo teritorijoje „pametė“ šimtus aviacinių bombų – žiniasklaida

Per dvejus pastaruosius metus tokių incidentų skaičius jau perkopė 290.
Atsivėrė krateris
Kaip pranešama, rugsėjo 17 d. dvi bombos nukrito šalies pasienio kaimuose. Rugsėjo 21 d. ūkininkai rado kraterį lauke, o 22 d. – aviacinę bombą.
Rugsėjo 25 d. už kelių šimtų metrų nuo gyvenamojo namo Belgorodo srityje buvo rasta 500 kg svorio sprogstamoji bomba. Tą pačią dieną aviacinė bomba buvo rasta okupuotame kaime Donecko srityje, Ukrainoje.
Bando nuslėpti įvykius
Leidinio duomenimis, nuo 2025 m. pradžios Rusijos aviacija ant pasienio ir okupuotų teritorijų numetė 125 šaudmenis.
2024 m. buvo pranešta apie mažiausiai 165 tokių bombų nukritimą.
Anot leidinio, Rusijos valdžia bando slėpti tokius atvejus arba kaltę už pasekmes suverčia Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.
Putinas žvangina branduoliniais ginklais: pareiškė, kad kuria ir testuoja naujus
enktadienį autoritarinis Rusijos lyderis Vladimiras Putinas pareiškė, kad Maskva netrukus paskelbs apie naują ginklą, kurį kuria ir testuoja savo didžiuliam branduoliniam arsenalui, ir įspėjo, kad vyksta ginklavimosi varžybos.
„Mūsų branduolinio atgrasymo sistemos yra sudėtingesnės nei bet kurios kitos branduolinės valstybės“, – V. Putino žodžius citavo rusų valstybinė naujienų agentūra „TASS“.
„Ir mes labai aktyviai viską kuriame“, – pridūrė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!