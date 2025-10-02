Avarija oro uoste: vienas lėktuvas rėžėsi į kito nosį

Du „Endeavor Air“ lėktuvai susidūrė 21 val. 58 min. vietos (ketvirtadienį 4 val. 58 min. Lietuvos) laiku, vienam iš jų leidžiantis, o kitam rengiantis kilti, sakoma Niujorko ir Naujojo Džersio uostų administracijos pranešime.
Vienas žmogus nuvežtas į ligoninę dėl „pavojaus gyvybei nekeliančių sužeidimų“, priduriama jame. „Delta“ pranešė, kad nesunkiai buvo sužeistas vienas skrydžio palydovas.
JAV žiniasklaidos paskelbtuose vaizduose matyti apgadinta vieno iš orlaivių „nosis“.
Two Delta planes collide while taxiing at LaGuardia Airport, injuring 1 https://t.co/XSlgRym5FG pic.twitter.com/OLSScu68qrREKLAMA— New York Post (@nypost) October 2, 2025
Uostų administracija nurodė, kad LaGuardios oro uosto – vieno intensyviausiai dirbančių Jungtinėse Valstijose – darbas nebuvo sutrikdytas.
„Delta“ sakė, kad bendradarbiaudama su atitinkamomis institucijomis peržiūrės saugumo priemones po minimo „susidūrimo (lėktuvams) riedant nedideliu greičiu“.
Kaip rodo preliminari informacija, lėktuvo, kuris riedėjo taku rengdamasis išskristi į Roanoką Virdžinijoje, sparnas „kontaktavo (...) su atvykstančio lėktuvo fuzeliažu“, nurodė „Delta“.
Abiejuose lėktuvuose buvo iš viso 93 keleiviai ir įgulų nariai, pridūrė bendrovė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!