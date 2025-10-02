Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Avarija oro uoste: vienas lėktuvas rėžėsi į kito nosį

2025-10-02 09:22 / šaltinis: BNS
2025-10-02 09:22

Niujorko LaGuardios oro uoste trečiadienį ant kilimo ir tūpimo tako susidūrė du oro bendrovės „Delta“ padalinio lėktuvai, pranešė bendrovė ir vietos uostų administracija.

Avarija Niujorko oro uoste

Niujorko LaGuardios oro uoste trečiadienį ant kilimo ir tūpimo tako susidūrė du oro bendrovės „Delta" padalinio lėktuvai, pranešė bendrovė ir vietos uostų administracija.

Du „Endeavor Air“ lėktuvai susidūrė 21 val. 58 min. vietos (ketvirtadienį 4 val. 58 min. Lietuvos) laiku, vienam iš jų leidžiantis, o kitam rengiantis kilti, sakoma Niujorko ir Naujojo Džersio uostų administracijos pranešime.

Vienas žmogus nuvežtas į ligoninę dėl „pavojaus gyvybei nekeliančių sužeidimų“, priduriama jame. „Delta“ pranešė, kad nesunkiai buvo sužeistas vienas skrydžio palydovas.

JAV žiniasklaidos paskelbtuose vaizduose matyti apgadinta vieno iš orlaivių „nosis“.

Uostų administracija nurodė, kad LaGuardios oro uosto – vieno intensyviausiai dirbančių Jungtinėse Valstijose – darbas nebuvo sutrikdytas.

„Delta“ sakė, kad bendradarbiaudama su atitinkamomis institucijomis peržiūrės saugumo priemones po minimo „susidūrimo (lėktuvams) riedant nedideliu greičiu“.

Kaip rodo preliminari informacija, lėktuvo, kuris riedėjo taku rengdamasis išskristi į Roanoką Virdžinijoje, sparnas „kontaktavo (...) su atvykstančio lėktuvo fuzeliažu“, nurodė „Delta“.

Abiejuose lėktuvuose buvo iš viso 93 keleiviai ir įgulų nariai, pridūrė bendrovė.

